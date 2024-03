Threads: ora è possibile salvare bozze e scattare foto con l'app

Gli sviluppatori di Meta stanno continuando a lavorare su Threads per rendere il nuovo social network sempre più competitivo.

In questo senso, poche ore fa il capo di Instagram Adam Mosseri ha presentato alcune interessanti implementazioni, al momento testate su un numero limitato di utenti, che sono state richieste a gran voce in passato dall’utenza. La piattaforma si sta preparando all’introduzione delle bozze, con la possibilità di salvare un testo per poi essere inviato o ulteriormente modificato. Di fatto, basta iniziare a scrivere un post e, scorrendo in basso, è possibile salvare un testo senza inviarlo.

Una novità interessante, ma che non permette ancora a Threads di fare il salto di qualità. X, diretto concorrente della piattaforma, permette di lavorare con più bozze in contemporanea, mentre il social di Meta sembra che consenta la gestione di una solo messaggio alla volta.

L’altra introduzione è una sorta di “scorciatoia” per la fotocamera, che consentirà agli utenti di scattare foto internamente all’app.

Non solo bozze e foto: l’app di Threads torna ad essere scaricata dagli utenti

L’app di Threads, infatti, a breve consentirà con un semplice tocco sull’apposita icona, di gestire la fotocamera senza ricorrere a strumenti esterni.

Una volta che la foto viene scattata, l’app offre la possibilità di condividerla sulla piattaforma o di scattarne una migliore. Tutto ciò dovrebbe rendere più rapida e immediata la condivisione di immagini su Threads.

Dopo un lancio con numeri record, il nuovo social network di Meta ha rallentato la sua enorme crescita, stabilizzandosi su numero apprezzabili ma tutt’altro che clamorosi, tornando comunque nella classifica delle app più scaricate al mondo.

In questo senso sta pagando l’intenso lavoro degli sviluppatori, con continue e interessanti aggiornamenti. A tal proposito, per esempio, sembra che nel corso dei prossimi mesi Meta introdurrà delle API che aumenteranno l’integrazione di Threads con le app di terze parti.