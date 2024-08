Threads sta testando nuove funzioni come la programmazione dei post

Meta sta testando diverse nuove funzionalità per Threads, il social network nato come rivela di X. Le nuove soluzioni sembrano focalizzate sui creatori di contenuti e sulle aziende che intendono operare sulla piattaforma.

Nello specifico parliamo di Insights, uno strumento utile per chi lavora con Threads in quanto permetterà di comprendere meglio il comportamento dei follower, misurando e valutando le prestazioni dei post. I dati riguarderanno visualizzazioni, risposte, citazioni e repost dei contenuti. Altre informazioni saranno inerenti i parametri demografici dell’utenza, come sesso, età e localizzazione geografica del follower.

I risultati dell’utilizzo di Insights può portare grandi vantaggi ai creator. Attraverso i dati ottenuti è infatti possibile contenuti su misura, ottimizzando la propria presenza su Threads.

Dalla funzione analytics alla programmazione dei post: ecco tutte le novità di Threads

Un’altra funzione su cui gli utenti Threads potrebbero presto contare è definita “multiple drafts” ovvero delle bozze multiple. Questa consentirà agli utenti di salvare fino a 100 bozze di post prima dell’effettiva pubblicazione.

Infine, merita qualche parola la funzione per la programmazione dei post. Questa permetterà agli utenti di pianificare data e ora di pubblicazione dei contenuti, creando post in anticipo affinché Threads pubblichi gli stessi nei giorni successivi. Secondo Meta, tutto ciò consentirà agli utenti di rendere più fluido il processo creativo, con maggiore flessibilità per quanto riguarda le pubblicazioni.

Secondo quanto riportato da meta, le prime due funzionalità descritte saranno gradualmente implementate nei prossimi giorni, risultando già accessibili per diversi utenti. Per quanto riguarda il sistema di pianificazione dei post, invece, la compagnia ha ammesso che i test devono ancora iniziare, dunque sarà necessario attendere molto più tempo.

Dopo un periodo di rallentamento, Threads ha ricominciato a far registrare numeri interessanti, con un complessivo aumento dei download nel corso dei primi mesi del 2024. Nonostante i numeri di X restino ancora molto lontani, il servizio di Meta sta diventando un concorrente da tenere sott’occhio.