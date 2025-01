Thunderbird 134 introduce le notifiche in tempo reale

Mozilla ha appena presentato Thunderbird 134, nuova versione del client di posta elettronica desktop molto amato e ampiamente adottato. Si tratta della continuazione della versione stabile 128 “Nebula“, che porta con sé alcune nuove funzionalità entusiasmanti insieme a correzioni di bug critici. Questa versione non è pensata per un uso generale. Infatti, offre invece uno sguardo a ciò che potrebbe contenere la prossima versione stabile. Chi è curioso di provarla può farlo su Windows 10 o versioni successive, macOS 10.15 o versioni successive e Linux con GTK+ 3.14 o versioni successive.

Con questo in mente, passiamo alle novità. Il punto forte della release è il nuovo sistema di notifica desktop in tempo reale. Con questa nuova funzionalità, Thunderbird può inviare avvisi immediati sul tuo desktop ogni volta che arriva una nuova posta, assicurando che i messaggi importanti non passino mai inosservati. Inoltre, il team di sviluppo ha affrontato un lungo elenco di bug. Ad esempio, i messaggi di notifica in-app ora vengono visualizzati correttamente in modalità scura. Inoltre, sono stati risolti i problemi di allineamento con il pulsante di chiusura delle notifiche su più piattaforme.

Mozilla Thunderbird 134: corretti bug noti e nuovi miglioramenti

Con il nuovo aggiornamento gli utenti POP3 potrebbero riscontrare meno arresti anomali, poiché Thunderbird non mostra più errori di avvio in determinate configurazioni. Inoltre, Thunderbird 134 corregge fastidiose stranezze come il pulsante “Rispondi” che diventa di default “Rispondi a tutti“, i link “mailto:” che non usano il formato di composizione corretto e la scorciatoia macOS CMD+1 che non ripristina correttamente le finestre ridotte a icona. I miglioramenti delle prestazioni includono aggiornamenti più fluidi dell’elenco dei messaggi, nonché ritardi ridotti nelle cartelle virtuali di grandi dimensioni. Infine, per coloro che si affidano a task e calendari, Thunderbird ora risolve i problemi che in precedenza causavano lo scorrimento misterioso dell’agenda del riquadro Oggi, insieme a un avvio più rapido per coloro che utilizzano calendari CalDAV senza supporto offline. Infine, l’update include correzioni di sicurezza e miglioramenti visivi generali.

Infine, bisogna ricordare che questa versione è puramente a scopo di test. Per maggiori informazioni su tutte le novità, gli utenti possono consultare l’annuncio ufficiale. I download sono disponibili sul sito web di Mozilla, selezionando “Thunderbird Release” dal menu a discesa “Release Channel“.