Thunderbird per Android è pronto: come provarlo subito

Un client di posta elettronica come Thunderbird è piuttosto noto ed apprezzato in ambito desktop. Sebbene sia un prodotto completo e versatile, particolarmente adatto a chi ha la necessità di gestire tanti account email tutti insieme, Thunderbird ha visto tempi bui nel recente passato. Il progetto ha rischiato la chiusura ma una totale riorganizzazione dello stesso ha permesso di guardare con fiducia al futuro e, soprattutto di tornare a innovare. Lato desktop il rilascio della versione chiamata Nebula è la cartina tornasole del rinnovato impegno nel proporre un client email spiccatamente personalizzabile, adatto alle esigenze di qualunque utente. Compresi professionisti e aziende.

Thunderbird per Android raccoglie l’eredità di K-9 Mail

Dicevamo che Thunderbird è noto come un potente client di posta per i sistemi desktop. La sua assenza, tuttavia, si è sempre fatta sentire sui dispositivi mobili. Da oggi, Thunderbird per Android è scaricabile in anteprima dal Google Play Store: l’app integra lo storico K-9 Mail, soluzione open source per la gestione degli account email su smartphone e tablet.

Grazie all’accordo con gli sviluppatori di K-9 Mail, i responsabili di Thunderbird hanno potuto portare il software nel mercato mobile senza dover sviluppare un’app da zero.

K-9 Mail è uno dei client email aperti più popolari per Android, con un codice maturo e un’ampia base di utenti. L’integrazione consente a Thunderbird di avvalersi della solida base preesistente, sfruttando anni di sviluppo e i feedback degli utenti.

Unendo i due progetti, gli sviluppatori di Thunderbird hanno potuto migliorare le funzionalità di K-9 Mail, offrendo un’app più ricca di funzionalità e un’esperienza coerente con la versione desktop.

Come provare Thunderbird per Android

Il team di sviluppo di Thunderbird osserva che la versione per Android, appena rilasciata sotto forma di anteprima pubblica, va intesa come una release di test, utile a verificare che tutte le funzionalità integrate non presentino problemi.

Un aspetto cruciale è la verifica del meccanismo di trasferimento dei dati da K-9 Mail a Thunderbird. Gli utenti di K-9 Mail devono sempre assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app prima di effettuare il passaggio delle impostazioni e degli archivi di posta da un programma all’altro. In futuro sarà aggiunta anche la possibilità di trasferire i dati dalla versione desktop di Thunderbird a quella Android.

Per provare Thunderbird per Android basta fare riferimento alla scheda pubblicata sul Play Store oppure alla pagina dei rilasci su GitHub. Come si vede, si tratta del repository di K-9 Mail che adesso è diventato il punto di riferimento per la versione Android di Thunderbird. Qui, al momento, si può scaricare manualmente il file APK della pre-release più aggiornata di Thunderbird per Android.

Cosa controllare una volta installa l’app

Gli sviluppatori di Thunderbird (compresi quelli dell’ex K9-Mail) invitano gli utenti a verificare il corretto funzionamento delle seguenti funzionalità:

Configurazione automatica e manuale dell’email

Lettura e ricezione dei messaggi

Gestione account e cartelle

Notifiche, modifica di bozze, scrittura e invio di email

Azioni email (rispondere, inoltrare e cancellare messaggi)

A sottolineare come il rilascio sia da considerarsi “di anteprima”, si consiglia un backup completo dei dati. È infatti essenziale accertarsi che non si manifestino perdite di dati.

Maggiori informazioni sul programma di test di Thunderbird per Android sono disponibili nell’annuncio ufficiale.