C'è sempre più Thunderbird su Android con K-9 Mail: ecco perché

Lo sapevamo già da qualche tempo. Il client email Thunderbird per Android sarà basato sulla nota app K-9 Mail, che ha storicamente condiviso gli stessi obiettivi del client email di casa Mozilla. A giugno 2022, annunciavamo l’unione di forze e intenti tra Mozilla Thunderbird e K-9 Mail mettendo in evidenza anche le attuali mancanze del client email “alternativo” per il robottino verde.

Tra i software per la gestione della posta elettronica su Android uno dei più utilizzati è Gmail, insieme con Outlook. Entrambi, infatti, non supportano soltanto account Google e Microsoft (sia personali che aziendali) ma offrono la possibilità di impostare e usare indirizzi email di terze parti.

A differenza di Gmail, Outlook e di altri client email proprietari, K-9 Mail è un software libero e open source, distribuito sotto licenza Apache 2.0. A conferma del “legame” stabilito con Mozilla, il progetto K-9 Mail è già stato rinominato in Thunderbird Android su GitHub.

K-9 Mail abbraccia la configurazione degli account Thunderbird su Android

Gli sviluppatori di Mozilla stanno facendo evolvere K-9 Mail per Android con la “filosofia” di Thunderbird. A partire dalla più recente versione di K-9 Mail (release 6.800), il processo di configurazione degli account di posta diventa molto più semplice, esattamente come avviene su Thunderbird per i sistemi desktop.

Il meccanismo di configurazione degli account email di K-9 Mail era piuttosto antiquato e facilitava solamente l’impostazione automatica nel caso dei principali provider di posta elettronica. Gli utenti dell’app Android erano quindi spesso costretti a impostare manualmente i parametri degli account: ciò significa che dovevano cercare i dettagli del server e altre informazioni per poter iniziare a inviare e ricevere messaggi con K-9 Mail sul terminale Android.

Adesso, invece, Mozilla comunica di aver completamente riscritto il modulo di configurazione degli account. K-9 Mail utilizza il meccanismo di configurazione automatica proprio di Thunderbird e supporta una gamma di provider email: è sufficiente digitare le credenziali email, scegliere un nome da assegnare al profilo e definire l’intervallo di sincronizzazione dell’account.

Con un precedente aggiornamento, K-9 Mail ha già ottenuto il supporto OAuth: questo implica che il client email permette l’impostazione di indirizzi Gmail, Outlook e di altri provider senza neppure l’inserimento di nome utente e password. Basta semplicemente ottenere un token autorizzativo via Web ed il gioco è fatto.

Resta qualche problema ancora irrisolto

A parte l’eccellente aggiunta della procedura guidata e automatizzata per la configurazione dei nuovi account di posta, Mozilla ammette che nella nuova release di K-9 Mail permangono comunque alcune problematiche.

Innanzitutto, K-9 Mail non dispone dell’autorizzazione “allarmi e promemoria” su Android 14: gli utenti devono quindi concedere manualmente questa autorizzazione se desiderano le notifiche push da parte dell’applicazione.

Alcune tastiere virtuali, inoltre, attivano la correzione automatica quando si digita un’email nella schermata di configurazione dell’account di K-9 Mail. Inoltre, copiando e incollando una password nella schermata di K-9 Mail, si potrebbe non ottenere l’effetto sperato, a causa del mantenimento di alcune formattazioni (di solito correttamente ignorate quando si copiano informazioni di questo tipo).

L’ultima versione di K-9 Mail è già disponibile sul Play Store di Google, su F-Droid così come su GitHub, anche in formato APK.