Thunderbird presenta la nuova app Appointment per gestire gli appuntamenti

Il team di sviluppatori che lavora sul client di posta elettronica Thunderbird ha annunciato ufficialmente un nuovo progetto. Stiamo parlando di Appointment, un’app per la gestione degli appuntamenti.

La nuova applicazione si presenta agli utenti con un layout semplice, una sorta di grande calendario suddiviso per giorni della settimana e slot per le singole ore. A livello estetico, quanto presentato ricorda molto da vicino Google Calendar o altre soluzioni simili.

Tra le varie funzioni proposte da Appointment vi è anche una modalità scura che rende più leggibile il calendario.

Al momento attuale l’app è in fase di beta testing. Gli sviluppatori offrono la possibilità agli utenti di accedere ai test attraverso una iscrizione alla relativa lista d’attesa, sottolineando come ritengono i feedback ricevuti preziosi per sviluppare in modo corretto lo strumento.

Appointment è un progetto open source a cui chiunque può partecipare

A rendere il progetto Appointment particolarmente interessante è la sua natura open source che rende questo strumento molto flessibile, nonché focalizzato su aspetti come privacy e trasparenza.

A tal proposito è bene ricordare che il codice sorgente è stato reso disponibile attraverso GitHub. Gli stessi sviluppatori sostengono chiunque voglia esaminare lo stesso e collaborare al progetto mettendo a disposizione le proprie abilità.

Thunderbird è un client di posta elettronica sviluppato da Mozilla, lo stesso team di sviluppatori che si occupa del browser Firefox. Il client, lanciato nell’ormai lontano 2003, ha subito un profondo restyling nel corso dell’estate 2023, con il lancio della versione Supernova che ha rivoluzionato l’interfaccia.

Nelle scorse settimane, l’aggiornamento a Thunderbird 128 ha portato alla sincronizzazione dei dati con più istanze oltre alla piena compatibilità con Microsoft Exchange.