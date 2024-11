TikTok diminuisce i filtri di bellezza per i minori di 18 anni, il motivo

Le tante preoccupazioni che girano intorno al mondo dei social media purtroppo hanno ragione di esistere alla luce di tutto ciò che accade in giro. Stando a quanto riportato sono in programma grandi scossoni che porteranno quest’ambito ad avere un occhio di riguardo per la salute mentale dei giovani. Un esempio è TikTok che a quanto pare vuole limitare l’uso dei filtri di bellezza per i minori di 18 anni.

L’iniziativa, annunciata di recente, mira a ridurre l’impatto dei filtri sull’autostima e sulla salute mentale dei giovani. La piattaforma ha introdotto restrizioni per impedire agli utenti sotto i 18 anni di accedere a effetti che alterano l’aspetto, oltre a richiedere maggior trasparenza sugli effetti visivi creati. Ad esempio, i filtri dovranno ora rivelare chiaramente come modificano l’immagine di una persona. TikTok afferma inoltre di voler aggiornare le linee guida per i creatori che lavorano nella sua Effects House, un passo importante per valutare l’impatto psicologico di questi strumenti.

TikTok, è utile impostare questa limitazione?

Tutto sembra essere ormai pronto: TikTok vuole imporre le nuove misure anche se molti esperti hanno espresso le loro perplessità. Alcuni di questi infatti hanno manifestato insicurezza riguardo alla riuscita di questa mossa, che per altri potrebbe essere addirittura un modo da parte dell’azienda per migliorare la sua immagine agli occhi del pubblico.

Un altro fronte su cui TikTok si sta concentrando è la protezione dei bambini al di sotto dei 13 anni, utilizzando tecnologie di machine learning per individuare e bloccare account sospetti. Ogni mese vengono rimossi circa sei milioni di account per violazioni relative all’età.

Queste nuove regole saranno inizialmente implementate nel Regno Unito, per poi estendersi progressivamente in altri paesi. È un passo nella direzione giusta, ma la vera sfida sarà garantire che le misure non si limitino a essere una strategia di marketing per placare le critiche.