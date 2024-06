TikTok: ecco gli avatar generati con l'Intelligenza Artificiale

Come un’enorme onda, l’Intelligenza Artificiale sembra aver ormai travolto anche l’universo dei social network.

Anche TikTok, come la maggior parte dei suoi “colleghi” ha cominciato a introdurre questa nuova tecnologia sulla sua piattaforma. ByteDance, società proprietaria del servizio, ha infatti deciso di introdurre dei nuovi avatar generati dall’IA che potranno essere usati dai content creator che operano su TikTok. Questi si basano su Symphony TikTok, suite basata sull’IA generativa presentata dalla piattaforma stessa nelle scorse settimane.

Questo nuovo strumento permetterà ai creator di plasmare avatar personalizzabili, utili per il doppiaggio linguistico e non solo. Per Andy Yang, a capo del team creative product del social network, TikTok mira a fornire ai creator tutto ciò che serve loro per sprigionare la massima creatività attraverso l’IA generativa.

Secondo quanto emerso finora esisteranno due tipi di avatar disponibili. I primi, definiti come stock, saranno un contenuto pre-costruito, che prevede l’utilizzo di veri e propri attori con tanto di licenza per uso commerciale. Questi saranno disponibili con diversi background e per oltre 30 lingue.

Avatar generati con l’IA: per TikTok è una grande opportunità ma anche un enorme rischio

Il secondo tipo di servizio sarà quello relativo agli avatar personalizzati, con ampio spazio di manovra da parte dell’utente.

Questa novità potrebbe avere un peso specifico notevole per TikTok. I contenuti in inglese, infatti, potrebbero essere resi disponibili anche in Cina (e viceversa), aprendo a un pubblico e a un mercato sempre più ampio.

Tutto ciò presenta però anche un rovescio della medaglia che non andrebbe sottovalutato, ovvero i possibili abusi. In questo senso, si spazia dalle operazioni di scam al revenge porno: TikTok dovrà dimostrarsi una piattaforma matura, contrastando tali fenomeni con politiche di moderazione e supervisione adeguate. Al netto di questi rischi, gli avatar generati con l’IA potrebbero offrire un’ulteriore spinta alla popolarità della piattaforma.