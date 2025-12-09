TikTok lancia due nuove funzioni per condividere video in privato

TikTok sta tracciando un cambio di rotta notevole nelle proprie strategie annunciando tre nuove funzioni destinate a trasformare radicalmente l’esperienza della piattaforma.

Non si tratta più di un semplice motore di scoperta individuale, bensì di un ecosistema pensato per la condivisione ristretta tra gruppi. Queste tre innovazioni — un feed quotidiano personalizzato, le raccolte di video e le cartoline animate nei messaggi diretti — rappresentano una mossa audace verso quello che possiamo definire ambienti privati nel contesto della piattaforma.

Shared Feed, la nuova funzione di TikTok per la selezione video

Al cuore di questa strategia risiede lo Shared Feed, un meccanismo rivoluzionario che ogni giorno propone 15 video selezionati in base ai gusti combinati dei partecipanti.

Chi accetta l’invito in una chat privata riceve una mini-selezione personalizzata dove commentare, mettere like e messaggiare direttamente sui contenuti. Il sistema funziona attraverso un’analisi sofisticata delle azioni degli utenti — visualizzazioni, reaction, commenti — per trovare un equilibrio delicato tra i profili coinvolti. Questo approccio rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al tradizionale algoritmo di TikTok, che da sempre ha privilegiato il contenuto virale rispetto alle preferenze condivise.

In parallelo fa il suo debutto Shared Collections, una funzione già disponibile globalmente per chi supera i 16 anni. Gli utenti possono salvare video e invitare un follower in comune a co-gestire una raccolta privata o pubblica, aggiungendo nuovi contenuti e rinominando la selezione a piacimento. Si tratta di una scelta strategica che intensifica le interazioni tra pari e crea nuove opportunità di engagement.

Completa il terzetto una feature temporanea per inviare greeting cards animate via messaggio diretto: l’utente personalizza una cartolina con testo e il destinatario riceve un’animazione festiva. Il rollout globale è previsto nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trasformare i messaggi diretti in uno strumento di comunicazione più attraente e celebrativo.

Le mosse di TikTok

Dietro questa evoluzione si cela una logica commerciale evidente: aumentare il tempo speso sull’app e intensificare le interazioni, mentre brand e creator accedono a contesti più mirati e rilevanti. Tuttavia, domande critiche rimangono sospese. Come vengono calcolati i suggerimenti condivisi? Quali dati fluiscono tra i partecipanti? E dove sono i paletti per proteggere i minori, soprattutto nel feed condiviso dove non è stato annunciato alcun limite anagrafico?

Esperti di privacy e regolatori troveranno materia di riflessione nella trasparenza degli algoritmi di machine learning che alimentano le selezioni. Gli utenti, invece, potrebbero scoprire nella condivisione quotidiana di clip un nuovo rituale sociale capace di rafforzare amicizie e legami familiari. L’implementazione di queste funzioni suggerisce che TikTok comprende l’importanza della connessione interpersonale nell’era digitale contemporanea.

In un panorama dove Instagram, Snapchat e YouTube sperimentano già con playlist collaborative e feed privati, TikTok segue la corrente generale verso l’intimità digitale. L’aggiunta delle cartoline festive dimostra inoltre l’impegno nel rendere la messaggistica interna più attraente in periodi di celebrazioni, con effetti potenziali significativi sulla retention degli utenti.