YouTube ha cambiato design: ecco le novità

Da tre giorni, gradualmente ma per tutti gli utenti (paganti e non), YouTube sta rilasciando un vistoso update dell’interfaccia. Le modifiche riguardano sia le app di YouTube per smartphone e TV che il sito web e, secondo Google, permetteranno un’esperienza “più intuitiva ed espressiva“. Si tratta di tante piccole modifiche che, però, effettivamente rendono l’uso della piattaforma video più famosa al mondo più gradevole e comodo.

YouTube: il nuovo design

La prima novità, che si vede immediatamente, è l’uso diffuso della trasparenza su molte parti della nuova interfaccia. Il nuovo player è ora più immersivo, perché meno parte del video sottostante viene nascosta da bottoni e slider, e le icone hanno un nuovo aspetto.

La funzione di ricerca con doppio tap, usata per saltare avanti o indietro all’interno del video, è stata resa più efficace e comoda. Spostarsi tra le tab dell’app mobile è adesso più fluido e gradevole.

YouTube: le nuove funzioni

Oltre alle novità nell’estetica della piattaforma, ce ne sono anche nelle sue funzioni e, di sicuro, avranno un impatto ben maggiore. La prima novità è la differenziazione dei like in base al contenuto. Ora, se l’utente mette un like ad un video musicale vede una nota animata, mentre se mette mi piace su un video di sport vede un’immagine della partita.

Salvare i video nella lista Watch Later o aggiungerli ad una playlist diventa ora più semplice, grazie alla nuova interfaccia. Ma la novità più grande di questo update di YouTube è nella gestione dei commenti: viene introdotta una struttura a thread, che accorpa i commenti e le rispettive risposte per rendere tutto più semplice da leggere.

E’ una tipica scelta da social, che facilita la discussione ordinata di argomenti citati nei video, permettendo di rispondere non solo al video, ma anche al singolo commento sul video. Si spera che questa nuova struttura dei commenti non venga usata in modo aggressivo, polemico e tossico dagli utenti di YouTube.

Quando arriva il nuovo design

Google sta rendendo disponibile in modo graduale il nuovo design e le nuove funzioni di YouTube. La versione web è stata già aggiornata in tutto il mondo, mentre per le app si va a scaglioni (come sempre nei grandi rollout globali).

Molti utenti Android e iOS vedono già la nuova interfaccia, mentre alcuni devono ancora aspettare. Si tratta, in ogni caso, di un cambiamento che non passa da un aggiornamento delle app ma viene attivato a monte da Google.