TikTok Notes disponibile al download per alcuni utenti: sfiderà Instagram

Erano diventate incessanti le voci e le anticipazioni in merito ma ora tutto sembra finalmente in realtà: TikTok Notes è finalmente disponibile per gli utenti su piattaforma Android e iOS, ma non per tutti. Sarebbe infatti partito ufficialmente il rollout in alcune parti del mondo ma solo per utenti selezionati.

La nuova applicazione implementata da TikTok nasce come app di photo-sharing, esattamente come Instagram. L’obiettivo adesso, dunque, è uno solo: provare a competere con il colosso di proprietà i Meta. L’app offrirà agli utenti uno spazio dedicato alla condivisione dei loro scatti ed iscriversi sarà facilissimo: basterà solo ed unicamente usare il proprio account TikTok.

Al momento il colosso non ha ancora annunciato ufficialmente la disponibilità di TikTok Notes, ma è stato confermato che in queste ore è in fase di lancio sul Google Play Store e sugli App Store di Apple in territorio canadese.

È arrivato TikTok Notes, il rilascio graduale fa già tremare Instagram: sarà un degno rivale?

Al momento l’applicazione tanto chiacchierata non è ancora disponibile per la stragrande maggioranza degli utenti, neanche negli Stati Uniti. Questa implementazione graduale non sorprende di certo, poiché l’app è appena stata lanciata e l’obiettivo di TikTok potrebbe essere quello di voler raccogliere prima alcuni feedback. Dopo una fase esplorativa, si potrà partire con l’espansione a livello globale mediante la distribuzione sui vari store di riferimento.

Ma come funziona TikTok Notes? In termini di funzionalità, presumibilmente ruoterà intorno alla condivisione di foto, con l’app principale che resta ovviamente focalizzata sui video brevi.

A differenza di Instagram, il feed di TikTok Notes mostra una griglia agli utenti per poter avere una panoramica di più post in contemporanea. L’utente potrà poi scegliere un singolo post per visualizzarlo a schermo intero commentando e leggendo quanto commentato da altri utenti.

Insomma, sembra che ora si faccia sul serio: finalmente Instagram potrebbe avere un rivale reale e competitivo, ma spetterà ai posteri l’ardua sentenza.