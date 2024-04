TikTok si prepara a lanciare un'alternativa di Instagram

TikTok, attraverso una notifica ufficiale inviata agli utenti, ha avvisato gli stessi del prossimo lancio di una nuova app chiamata TikTok Notes. A quanto pare, l’app si occuperà di post fotografici, andando dunque a posizionarsi come diretta concorrente di Instagram.

Secondo quanto riportato nella nota diffusa, la nuova piattaforma consentirà di condividere contenuti fotografici (anche già esistenti) da TikTok.

In una dichiarazione dei portavoce del social network al sito TechCrunch, viene spiegato come TikTok stia esplorando modi per consentire alla community di creare e condividere contenuti costituiti da foto e testo, andando oltre i classici video.

Secondo quanto rivelato al suddetto sito, il sito scelto da TikTok per la sua nuova app sarà photo.tiktok.com.

TikTok Notes, non solo video: ecco la piattaforma per la condivisione di foto

L’arrivo di TikTok Notes era già nell’aria. Già nelle scorse settimane, infatti, il sito TheSpAndroid aveva individuato del codice nell’app del social che rivelava alcuni indizi che portavano verso questa direzione. In quel caso si era parlato di una fantomatica piattaforma denominata TikTok Photos.

A rendere potenzialmente questa nuovo social così temibile per Instagram è il fatto che lo stesso non parta da zero. La base di utenti fornita da TikTok risulta enorme, con molti di essi che, probabilmente, vorranno almeno provare il nuovo servizio.

D’altro canto, la piattaforma di Meta non sta di certo con le mani in mano. La recente introduzione di Notes prompts, e tante altre implementazioni più o meno sostanziose, dimostrano come Instagram voglia a tutti i costi mantenersi al passo con i tempi. Sotto questo punto di vista, dunque, si preannuncia una sfida alquanto interessante tra le due social network che fin’ora occupavano nicchie di mercato distinte.