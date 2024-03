TikTok sfida Instagram con TikTok Photos, la sua nuova app

Dopo aver visto la concorrenza avanzare a grandi passi aprendo nuovi spiragli nel mondo social TikTok non vuole essere da meno. La piattaforma, ultima arrivata se si conta soprattutto l’attività di Instagram, vuole tenere botta anche di fronte al monopolio dell’app dei Reels e delle Stories.

TikTok adesso vuole mettersi in giorno entrando ufficialmente nel mondo del photo-sharing, seguendo quanto fatto proprio da Instagram. Stando alle ultime informazioni trapelate sul web, il codice dell’ultimo aggiornamento che TikTok ha riportato, suggerisce il lancio imminente di una piattaforma totalmente nuova. Il nome? TikTok Photos.

TikTok Photos mira a battere Instagram, in arrivo la nuova app

La fonte in questione, molto affidabile e sempre sul pezzo, ha fatto la scoperta attraverso uno analisi molto attenta dell’APK di TikTok. Sono saltati fuori proprio così i numerosi riferimenti proprio a Photos. Emblematiche le stringhe di codice che recitano inequivocabilmente “Apri TikTok Photos” e “Condividi questo post su TikTok Photos”.

Tramite questa analisi e dunque possibile prevedere alcune delle funzionalità che contraddistingueranno questa nuova applicazione. Allo stesso tempo è anche importante sapere che potrebbero non arrivare per il pubblico.

Chi si interroga sul fatto che TikTok sia in grado già ora di consentire la condivisione di foto e video un po’ simili ad Instagram, deve aspettarsi un’esperienza fotografica più completa con l’arrivo di questa nuova piattaforma. Il codice suggerisce inoltre che l’app in arrivo permetterà di sincronizzare i post con quelli nell’app TikTok principale. Questa sincronizzazione sarà con tutta probabilità di tipo facoltativo, con un interruttore, un po’ come i post caricati su Instagram che finiscono automaticamente su Facebook.

Al momento non c’è alcun tipo di conferma da parte del celebre social network e dunque non c’è una data di lancio. Si attendono pertanto ulteriori conferme nelle prossime settimane per avere qualche informazione in più in merito.