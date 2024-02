TikTok e diritti d'autore: altri brani musicali "scompaiono" dall'app

Tra la Universal Music Group e TikTok, una volta “buoni amici”, si è scatenata una vera e propria battaglia.

La piattaforma cinese, di fatto, sta eliminando tutte le canzoni scritte da artisti che fanno parte dell’UMG, con una battaglia per i diritti d’autore sempre più aspra. Dopo le prime schermaglie di fine gennaio, secondo Variety TikTok avrebbe perso il controllo su altre canzoni e autori di UMG.

I portavoce del social network, attraverso dichiarazione ufficiale, hanno spiegato come la piattaforma stia soddisfacendo le richieste di UMG, con un impatto anche per artisti e cantautori anche al di fuori dell’etichetta discografica in questione.

Come già accennato, qualche settimana alcuni contenuti relativi ad artisti famosi, da Taylor Swift a Olivia Rodrigo, avevano abbandonato TikTok dopo che non era stato trovato un accordo per il rinnovo del contratto di licenza musicale. Secondo UMG, la controparte ha offerto un nuovo accordo tutt’altro che vantaggioso.

Diritti d’autore, tra TikTok e UMG la pace non sembra vicina: un’occasione per YouTube?

Nonostante quanto avvenuto finora, TikTok non chiude a prescindere la porta a un possibile accordo in extremis.

Allo stesso tempo, il social network cerca di minimizzare la mancata firma di un contratto con UMG, sostenendo come “Nel frattempo, gli amanti della musica potranno continuare a godersi, scoprire e condividere milioni di brani di artisti, cantautori ed etichette su TikTok, e noi continueremo a mettere in contatto tutti gli artisti – compresi quelli la cui musica non è attualmente disponibile sulla nostra piattaforma – con i loro fan“.

Nel frattempo, YouTube sta cercando di sottrarre una fetta del mercato di tale servizio, andando a “corteggiare” i content creator che lavorano con gli shorts, offrendo una funzionalità di remix dei video musicali che, guarda caso, fa proprio leva sui brani relativi al catalogo di UMG.

TikTok, dal canto suo, ha invece dimostrato di volersi muovere in direzione opposta, con alcune iniziative mirate a promuovere la creazione di contenuti più lunghi.