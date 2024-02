YouTube Shorts: ecco i remix dei video musicali per contrastare TikTok

YouTube ha introdotto una nuova funzione che permette ai content creator di aggiungere e remixare video musicali nei loro Short.

Come riportato nel post che annuncia l’implementazione, YouTube spiega come sarà possibile utilizzare video musicali di artisti come Beyoncé e Maggie Rogers. Questa mossa non sembra per nulla casuale: giusto all’inizio di febbraio, infatti, TikTok ha avuto un contrasto non da poco con la Universal Music Group (UMG), di fatto perdendo i diritti degli artisti che si affidano a tale etichetta.

TikTok e UMG si sono trovati ai ferri corti per il mancato rinnovo della licenza, con un’offerta del social network ritenuta assolutamente inadeguata dalla seconda parte in causa.

Di fatto, da quel momento, gli utenti della piattaforma cinese non hanno più avuto accesso a un ampio catalogo di brani musicali. In questa lotta, di fatto, sembra essersi inserita YouTube che ha invece ottenuto accesso ai contenuti UMG.

YouTube Shorts, TikTok e UMG: una sfida sempre più interessante

Tutto ciò, abbinato al fatto che TikTok al momento non offre la possibilità di remixare video musicali, rende ancora più avvincente la sfida tra le due piattaforme.

Curiosamente, se YouTube cerca di puntare sui contenuti brevi, la piattaforma concorrente sembra avere intenzione di muoversi in maniera opposta. Di recente, infatti, TikTok ha cercato di spingere, a livello di visibilità, i filmati con durata prolungata.

La nuova funzione di remix offre ai creator la possibilità di realizzare uno Short con un determinato video musicale, aggiungere il video stesso come sfondo e/o utilizzare l’audio dello stesso l’audio Per accedere alla funzione, gli utenti devono selezionare il pulsante remix direttamente su un video musicale e scegliere come desiderano interagire con lo stesso.

La contesa tra YouTube Shorts e TikTok non è di certo iniziata con i remix dei video musicali e i contrasti con UMG. Già nello scorso novembre, infatti, YouTube aveva introdotto sulla sua piattaforma un sistema basato sull’IA per creare musica.