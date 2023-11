YouTube Shorts sfida TikTok con l'IA per creare musica

I video in formato short sono ormai un fenomeno globale, spinti anche dagli strumenti di TikTok che rendono facile aggiungere un sottofondo musicale agli stessi.

Sull’onda di questo successo, però, anche altri competitor del social appena citato stanno cercando di curare al meglio i contenuti di breve durata. In questo senso, Google ha dimostrato di voler muoversi con incisività, lavorando su YouTube Shorts aggiungendo una funzionalità IA chiamata Dream Track.

Questa funzione dovrebbe permettere di generare dei brani musicali completi, incluso il testo, riproducendo lo stile di alcuni degli artisti più apprezzati nel settore. Tra i nomi di artisti presi come “ispirazione” figurano infatti:

Demi Lovato

Sia

T-Pain

Charlie Puth

John Legend

Troye Sivan

e tanti altri nomi importanti.

Ma come è possibile che alcuni tra i cantanti più importanti della scena mondiale si prestino a questo tipo di utilizzo della loro voce? Secondo quanto affermato da YouTube, chi ha contribuito ad addestrare gli algoritmi legati a Dream Track, potrebbe ottenere una parte delle entrate pubblicitarie legate ai video generati.

Dopo l’apertura di Shopify alla musica generata con IA, questa sarebbe l’ennesima dimostrazione di come (perlomeno nel settore musicale) Intelligenza Artificiale e artisti possano coesistere senza particolari problemi.

YouTube Shorts e l’IA per creare musica: Come funziona Dream Track?

Rispetto alla novità relativa a YouTube Shorts si è espresso anche Lyor Cohen, personaggio a capo del settore musicale di YouTube nonché figura che ha contribuito a lanciare carriere di artisti come Beastie Boys, Public Enemy e Run-DMC.

In una dichiarazione al sito di WIRED, il magnate musicale ha dimostrato tutta la sua sorpresa rispetto alle potenzialità di Dream Track. Cohen, ha affermato come “Sapevo che non solo avevamo qualcosa di unico e speciale, ma qualcosa con cui credevo che l’industria musicale avrebbe apprezzato e con cui avrebbe voluto lavorare“.

Ma come funziona Dream Track? Di fatto, per poter realizzare una clip di 30 secondi, è necessario digitare un messaggio che descrive a grandi linee sonorità e tema del testo. Fatto ciò, basta scegliere l’artista di riferimento per lo stile ed è possibile avviare la creazione del brano.