TikTok, il controverso social network cinese, ha introdotto una nuova funzionalità dedicata alla recensioni video che strizza palesemente l’occhio a Google Maps.

Stiamo parlando dell’introduzione una scheda “Recensioni” accanto ai classici commenti. Quando un utente tagga una località (come ad esempio Central Park a New York) gli spettatori possono accedere alle valutazioni, leggere opinioni e visualizzare immagini del luogo. Inoltre, è possibile visitare i profili dei recensori con un semplice clic, rendendo tutto il processo di valutazione molto più trasparente.

Questa innovazione arriva in un momento in cui il dominio di Google nel settore delle ricerche online è sempre più messo in discussione, soprattutto tra gli utenti appartenenti alla generazione Z. Già nel 2022, il management di Google aveva segnalato come TikTok e Instagram stessero erodendo gradualmente la leadership dell’azienda, diventando strumenti di riferimento per le ricerche locali e specifiche.

Con l’introduzione della ricerca inversa di immagini su TikTok Shop e delle pubblicità basate su parole chiave, TikTok sta dimostrando questa tendenza, diventando perlomeno in parte un concorrente diretto di Google.

Tuttavia, la nuova funzionalità non è esente da critiche. Alcuni utenti temono che l’interfaccia possa diventare troppo affollata, rendendo l’esperienza meno intuitiva. L’aggiunta di contenuti visivi e testuali, se non gestita con attenzione, potrebbe compromettere la navigabilità e la semplicità d’uso che caratterizzano TikTok e che ne hanno determinato l’enorme successo.

Al momento, la piattaforma sta adottando un approccio graduale per il rilascio della funzione. Secondo i test condotti dagli esperti del sito TechCrunch, l’opzione è disponibile solo per alcuni contenuti video con posizione taggata. Di fatto, TikTok sta raccogliendo feedback prima di una eventuale distribuzione globale.

L’integrazione di strumenti di ricerca avanzata e recensioni dimostra come il servizio di Bytedance stia seguendo la tendenza delle piattaforme digitali a diversificare la propria offerta. L’obiettivo è chiaro: trattenere gli utenti all’interno del proprio ecosistema, fornendo soluzioni che vanno oltre il semplice intrattenimento. Con questa strategia, TikTok potrebbe ridefinire il concetto di piattaforma social, posizionandosi come una risorsa indispensabile per la scoperta di luoghi, prodotti e servizi.