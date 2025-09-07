Total Drive, il cloud sicuro ed economico: attivalo ora con 80€ di sconto

Edoardo Damato
Pubblicato il 7 set 2025
Proteggere i propri dati digitali è ormai indispensabile, soprattutto in un contesto in cui le minacce informatiche diventano sempre più complesse. Con la promozione attuale, Total Drive rende tutto più semplice e accessibile: il servizio cloud di TotalAV consente di archiviare, sincronizzare e condividere file in totale sicurezza.

Attivando l’offerta sul sito ufficiale, è possibile risparmiare 80€ rispetto al prezzo di listino, ma solo per un periodo limitato.

Come funziona Total Drive e quali vantaggi offre

Questo strumento è pensato per chi desidera avere sempre a disposizione documenti, foto e contenuti importanti, senza correre rischi di perdita accidentale. Una volta caricati, i file vengono sincronizzati in tempo reale su tutti i dispositivi collegati, che siano PC, tablet o smartphone.

Con pochi clic è possibile condividere singoli file o intere cartelle e, se necessario, revocare in qualsiasi momento l’accesso precedentemente concesso. Una soluzione flessibile e sicura, adatta sia all’uso personale che al lavoro.

Grazie alla promozione in corso, accedere a un servizio cloud affidabile e intuitivo come Total Drive è ancora più vantaggioso. Per approfittarne basta collegarsi al sito ufficiale di TotalAV e attivare l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

