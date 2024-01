TP-Link, su Amazon fioccano gli sconti: risparmia fino al 41%

Quando si parla di router, prese intelligenti e altri prodotti smart per la casa, uno dei brand da prendere in considerazione è TP-Link. L’azienda cinese propone articoli per tutte le tasche e le esigenze che spesso finiscono in cima alle classifiche di Amazon. Come la smart plug P105 compatibile con Alexa, in questo momento in offerta a 10,99€ e prima nella categoria “spine intelligenti e telecomandate“.

L’elenco dei prodotti in offerta oggi però è più lungo del previsto, meglio quindi non perdere altro tempo. Ecco dunque gli sconti di cui approfittare senza pensarci due volte.

TP-Link: i prodotti in offerta su Amazon

Presa smart P110M

LS1005G Switch Ethernet 5 Porte Gigabit

Presa smart P105

TP-Link Deco X50-PoE Router Mesh WiFi 6

Presa intelligente P115

L900 Smart Wi-Fi Striscia LED

Mercusys MR30G Router

Archer VX1810v

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.