Trasferire SMS da iPhone ad Android: il tool che semplifica il passaggio

Passare da un iPhone a un nuovo smartphone Android può creare non pochi problemi. I due sistemi operativi, infatti, continuano a non “parlarsi” in modo completo e per gli utenti diventa, in alcuni casi, complicato trasferire tutti i propri dati dal vecchio iPhone al nuovo smartphone Android

Grazie al tool di BackUpTrans, però, è oggi possibile effettuare il trasferimento degli SMS e degli MMS, passando facilmente da Android ad iOS. Questo tool, facile da usare e alla portata di tutti, costa circa 32 euro e rappresenta la soluzione “definitiva” per passare da un sistema all’altro senza perdere i messaggi.

Per iniziare a provare iPhone SMS + MMS to Android Transfer di BackUpTrans è possibile collegarsi al sito ufficiale, accessibile dal link riportato qui di sotto.

Trasferire SMS da iPhone ad Android è più semplice con il tool di BackUpTrans

Facile da usare, completo e veloce: iPhone SMS + MMS to Android Transfer di BackUpTrans è il software giusto da utilizzare per completare, facilmente, il trasferimento degli SMS e degli MMS dal proprio iPhone al nuovo smartphone Android.

Il tool di BackUpTrans consente di effettuare un trasferimento semplice e veloce, senza rischiare di perdere dati e informazioni nel passaggio al nuovo smartphone. Per chi utilizza molto gli SMS (in particolare a livello professionale) e non vuole perdere i propri dati, il ricorso a questo tool è essenziale.

iPhone SMS + MMS to Android Transfer di BackUpTrans può essere acquistato direttamente dal sito ufficiale. Il costo è di circa 32 euro e l’acquisto può avvenire sia con carta che pagando con PayPal. Per tutti i dettagli, è possibile seguire la procedura online tramite il link qui di sotto.

BackUpTrans è un’azienda specializzata nella realizzazione di software per il trasferimento dei dati e rappresenta, quindi, una garanzia assoluta di affidabilità e sicurezza, con soluzioni software di livello profesisonale.

