Trasforma la tua idea in realtà: crea un e-commerce con l'AI e sconti fino all'80%

Negli ultimi anni le vendite online sono aumentate sia di numero che di valore, rappresentando un business molto interessante su cui puntare. Per questo motivo l’offerta prevista da Hostinger sui piani dedicati allo sviluppo e alla gestione degli store online è molto vantaggiosa. Lo è sia per la qualità del servizio (integrando anche i migliori strumenti di intelligenza artificiale) che per il prezzo clamoroso: 80% di sconto sul piano Website Builder Business.

Website Builder Business, il piano perfetto per ogni e-commerce di successo

Ciò che rende Website Builder Business un piano di successo per la creazione e la gestione di ogni e-commerce è innanzitutto la semplicità. Grazie, infatti, agli strumenti AI è possibile in tre semplici passaggi creare uno store online partendo da zero e senza avere competenze tecniche. Com’è possibile?

L’intelligenza artificiale guida ogni passo della creazione del progetto partendo proprio dalla generazione della struttura e del template (scegliendo tra tutti quelli disponibili). È sufficiente rispondere ad alcune domande per dare all’AI le informazioni per creare il sito. A quel punto è possibile intervenire su qualsiasi elemento andando a personalizzare sia la posizione che il font e i colori così da realizzare un sito davvero unico e originale.

A questo punto è possibile caricare i prodotti generando le descrizioni nelle varie schede e mettere online l’e-commerce. Queste le principali caratteristiche del piano Website Builder Business di Hostinger:

Dominio gratuito (valore 9,99 €)

Email gratuita per 1 anno

Editor drag and drop

150 template

Integrazioni di marketing

Modifiche da dispositivi mobile

Garanzia di rimborso di 30 giorni

Supporto 24/7

Funzionalità e-commerce

0% costi di transazione

Oltre 100 metodi di pagamento

AI Website builder

AI generatore di immagini

AI Writer

AI generatore di blog

AI heatmap

Strumenti SEO AI

Logo Maker AI

Una volta online il lavoro dell’hosting di Hostinger non è terminato in quanto assicura le migliori prestazioni al sito e dà la possibilità di aggiungere sconti e promozioni, impostare metodi di pagamento e spedizione e aggiungere funzionalità utili ai clienti per rendere gli acquisti più semplici e sicuri.