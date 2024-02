Tanto per l’uso domestico quanto per quello in ufficio, il set di Trust che include mouse e tastiera (serie Taro) è perfetto. Entrambe le periferiche sono cablate, quindi non c’è da preoccuparsi della carica restante delle batterie (che si scaricano sempre nel momento meno opportuno, vero?). E che dire del prezzo? Solo 14,19 euro, spedizione compresa. Se pensi che sia irrisorio, hai proprio ragione. Ma c’è da ringraziare Amazon e il suo sconto de 21% sul prezzo di listino.

Il set Trust Taro con mouse e tastiera è imperdibile a questo prezzo: solo 14€, spedizione inclusa

Quelle del set di Trust sono le classiche periferiche che si usano in casa e in ufficio per un’esperienza comoda, senza però eccessive pretese. Insomma, per dirla in altri termini, non sono pensate per il gaming e non dispongono di funzionalità come la retroilluminazione dei tasti (tastiera) o un DPI personalizzabile (mouse).

Per quanto riguarda il mouse, ha un design confortevole, pensato sia per destri che mancini. I tasti da utilizzare sono tre: i due principali e quello delle rotellina. La tastiera ha un profilo ribassato e questo rende molto comoda la scrittura. Ci sono anche i piedini pieghevoli, così è possibile scegliere l’inclinazione desiderata.

Restando sulla tastiera (impermeabile!), il layout è italiano e sono presenti tutti i tasti funzione per interagire con Windows e il tastierino numero sulla destra. La scrittura è comoda e silenziosa, come confermano i commenti lasciati da chi ha acquistato il set oggi in promozione.

C’è da dire infine che entrambe le periferiche di Trust sono di tipo Plug & Play. Questo significa che basta collegarle al PC/Mac tramite USB per poterle utilizzare e che non sono necessari particolari driver da scaricare e installare.

