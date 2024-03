La webcam HD di Trust per videocall e streaming costa solo 9€

Se il tuo computer ne è privo oppure quella del tuo laptop non è più funzionante, oggi puoi acquistare una webcam HD a soli 9 euro, spedizione compresa. Si tratta della Trust Trino, compatibile con PC Windows, Mac e anche Chromebook. È facile da installare e include anche un comodo supporto per posizionarla saldamente sul monitor.

La webcam di Trust è la tua soluzione economica per effettuare videochiamate dal PC

La Trust Trino è una webcam economica e versatile che offre una qualità video discreta per le videochiamate e lo streaming online. Con una risoluzione HD di 720p a 30 fotogrammi al secondo, la Trino offre immagini di buona qualità, e se la cava bene anche in condizioni di illuminazione non ottimali. Il microfono integrato offre una buona qualità audio, catturando la tua voce in modo chiaro e naturale.

La periferica ha un design sobrio, con una finitura nera che si adatta bene a qualsiasi ambiente di lavoro. Come già anticipato, la webcam è dotata di un supporto universale che la rende facile da posizionare su monitor di diverse dimensioni o, volendo, su scrivanie. L’installazione è semplice e plug-and-play, non richiede driver aggiuntivi. Basta collegarla al tuo computer tramite la porta USB 2.0 e sarai pronto per iniziare a utilizzarla.

Tra le funzionalità aggiuntive della Trino troviamo:

Autofocus: regolazione automatica della messa a fuoco per garantire immagini sempre nitide

Bilanciamento del bianco automatico

Compensazione della retroilluminazione

Pulsante foto, per scattare foto istantanee con un solo clic.

Per quanto riguarda infine la compatibilità, la Trust Trino è utilizzabile con la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows, Mac, Chrome OS e Linux. Funziona ovviamente con la maggior parte dei software di videoconferenza popolari come Skype, Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.