Tutte le ultime uscite Amazon Music Unlimited, ora gratis per 30 giorni

La nuova promo Amazon Music Unlimited ti offre un mese di ascolto gratis: scegli fra oltre 100 milioni di brani, tutte le ultime uscite e senza pubblicità.
Eleonora Busi
Pubblicato il 9 ago 2025
Tutte le ultime uscite Amazon Music Unlimited, ora gratis per 30 giorni

Se ami la musica e vuoi ascoltarla senza interruzioni, la nuova promozione Amazon Music Unlimited è l’occasione perfetta. Attivando la prova gratuita di 30 giorni avrai a disposizione un catalogo di 100 milioni di brani, playlist curate da esperti e audio in alta definizione, per un’esperienza immersiva e personalizzata. Il primo mese non paghi nulla: puoi provare tutte le funzioni premium e decidere in seguito se continuare.

Attiva la tua prova gratuita ora

Tutta la musica che vuoi, dove vuoi: le ultime uscite

Amazon Music Unlimited permette di ascoltare la propria musica preferita su smartphone, tablet, PC/Mac, Fire TV e dispositivi Alexa, come Amazon Echo. Puoi scaricare i brani per l’ascolto offline, ricevere suggerimenti personalizzati in base ai tuoi gusti e goderti musca senza pubblicità.

Tra le funzioni esclusive c’è l’audio spaziale in Dolby Atmos e 360 Reality Audio, per un ascolto multidimensionale che aggiunge profondità e chiarezza alla musica. Inoltre, l’abbonamento include 100 milioni di brani HD lossless e milioni in Ultra HD.

Con il piano famiglia, fino a sei persone possono ascoltare musica contemporaneamente su dispositivi diversi. L’offerta include anche un audiolibro Audible al mese tra oltre 350 mila titoli.

Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis

Ma non è finita qui, perché Amazon Music Unlimited offre sempre le ultime uscite musicali più interessanti, tra cui segnaliamo:

  • SWAG – Justin Bieber (11 luglio 2025)
  • GRANDE ANIMA – Clementino (25 luglio 2025)
  • Greetings From Your Hometown – Jonas Brothers (8 agosto 2025)
  • THIS IS FOR – TWICE (11 luglio 2025)
  • No Rain, No Flowers – The Black Keys (8 agosto 2025)
  • Canzoni Per Anni Spietati – Negrita (22 luglio 2025)

Iscriversi è semplice: basta collegarsi alla pagina di Amazon Music Unlimited e attivare l’offerta. Il primo mese è completamente gratuito, poi il costo è di 10,99 euro al mese. L’abbonamento si rinnova automaticamente, ma puoi cancellare in qualsiasi momento senza penali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Home Assistant 2025.8: scopri le novità AI che stanno cambiando la domotica
IA

Home Assistant 2025.8: scopri le novità AI che stanno cambiando la domotica
Microsoft Lens va in pensione: addio allo scanner PDF su Android e iOS
Office

Microsoft Lens va in pensione: addio allo scanner PDF su Android e iOS
Il progetto Stargate di OpenAI arriva in Europa: data center AI in Norvegia
IA

Il progetto Stargate di OpenAI arriva in Europa: data center AI in Norvegia
Gli sviluppatori di Arc lanciano un nuovo browser AI a pagamento
Browser

Gli sviluppatori di Arc lanciano un nuovo browser AI a pagamento
Link copiato negli appunti