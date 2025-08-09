Tutte le ultime uscite Amazon Music Unlimited, ora gratis per 30 giorni

Se ami la musica e vuoi ascoltarla senza interruzioni, la nuova promozione Amazon Music Unlimited è l’occasione perfetta. Attivando la prova gratuita di 30 giorni avrai a disposizione un catalogo di 100 milioni di brani, playlist curate da esperti e audio in alta definizione, per un’esperienza immersiva e personalizzata. Il primo mese non paghi nulla: puoi provare tutte le funzioni premium e decidere in seguito se continuare.

Tutta la musica che vuoi, dove vuoi: le ultime uscite

Amazon Music Unlimited permette di ascoltare la propria musica preferita su smartphone, tablet, PC/Mac, Fire TV e dispositivi Alexa, come Amazon Echo. Puoi scaricare i brani per l’ascolto offline, ricevere suggerimenti personalizzati in base ai tuoi gusti e goderti musca senza pubblicità.

Tra le funzioni esclusive c’è l’audio spaziale in Dolby Atmos e 360 Reality Audio, per un ascolto multidimensionale che aggiunge profondità e chiarezza alla musica. Inoltre, l’abbonamento include 100 milioni di brani HD lossless e milioni in Ultra HD.

Con il piano famiglia, fino a sei persone possono ascoltare musica contemporaneamente su dispositivi diversi. L’offerta include anche un audiolibro Audible al mese tra oltre 350 mila titoli.

Ma non è finita qui, perché Amazon Music Unlimited offre sempre le ultime uscite musicali più interessanti, tra cui segnaliamo:

SWAG – Justin Bieber (11 luglio 2025)

– Justin Bieber (11 luglio 2025) GRANDE ANIMA – Clementino (25 luglio 2025)

– Clementino (25 luglio 2025) Greetings From Your Hometown – Jonas Brothers (8 agosto 2025)

– Jonas Brothers (8 agosto 2025) THIS IS FOR – TWICE (11 luglio 2025)

– TWICE (11 luglio 2025) No Rain, No Flowers – The Black Keys (8 agosto 2025)

– The Black Keys (8 agosto 2025) Canzoni Per Anni Spietati – Negrita (22 luglio 2025)

Iscriversi è semplice: basta collegarsi alla pagina di Amazon Music Unlimited e attivare l’offerta. Il primo mese è completamente gratuito, poi il costo è di 10,99 euro al mese. L’abbonamento si rinnova automaticamente, ma puoi cancellare in qualsiasi momento senza penali.