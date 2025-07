Tutto pronto per la Serie A e Serie B 2025-2026: le partite sono su DAZN

I campionati di Serie A e Serie B stanno per tornare. La nuova stagione partirà nel weekend tra il 22 e il 25 agosto 2025, con il match d’esordio del massimo torneo di calcio previsto per il sabato pomeriggio: il Napoli, campione in carica, affronterà il Sassuolo in trasferta. Lunedì sera, invece, sarà il turno di Inter-Torino a San Siro per chiudere la prima giornata. A completare il quadro c’è anche la Serie B, che inizierà il 22 agosto con l’anticipo del venerdì.

Anche quest’anno, DAZN trasmetterà in esclusiva tutte le partite, oltre a coprire l’intero calendario del campionato cadetto. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione della massima serie fino al 2029 e, per l’occasione, ha confermato i vari piani di abbonamento, con opzioni pensate per chi vuole seguire il calcio italiano e internazionale in diretta, su uno o più dispositivi.

Come funziona DAZN per la stagione calcistica 2025-2026

Per seguire ogni partita del campionato di Serie A Enilive e della Serie BKT, sarà necessario scegliere tra i piani Full e Family, che includono tutti i contenuti calcistici trasmessi da DAZN. Il piano Full permette di guardare i match su una sola rete domestica ed è disponibile a 34,99€ al mese con impegno annuale, oppure a 44,99€ al mese senza vincoli. In alternativa, si può optare per il pagamento unico di 359€ l’anno.

Chi ha bisogno di accedere ai contenuti su due connessioni diverse, ad esempio in case separate, dovrà sottoscrivere il piano Family. Anche in questo caso si può scegliere la formula annuale a 59,99€ al mese o quella senza vincoli a 69,99€ , oltre all’opzione con pagamento in un’unica rata da 599€ all’anno. Oltre a tutte le partite di Serie A e B, questo piano include anche La Liga, la Liga Portugal, i canali Eurosport e i principali eventi di basket e volley.

Per chi invece è interessato solo ad altri sport, senza la Serie A, ci sono due soluzioni alternative: il piano Sports e il piano Goal. Il primo, a partire da 11,99€ al mese, consente di seguire Eurosport, il volley e gli eventi internazionali come EuroBasket. Il secondo, il piano Goal, pensato per i tifosi della Serie B e per chi vuole vedere alcune partite selezionate di Serie A, parte da 13,99€ mensili con accesso anche alla Women’s Serie A e ai campionati esteri.

Ogni piano è disponibile in versione con o senza vincoli, e in molti casi è possibile scegliere anche il pagamento annuale in un’unica soluzione. Tutte le informazioni e i dettagli aggiornati sono consultabili sul sito ufficiale di DAZN.