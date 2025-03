Ubuntu 25.04 abiliterà NVIDIA Dynamic Boost di default

Ubuntu 25.04 è la prossima versione della distribuzione Linux, in arrivo ad aprile 2025. Tra le novità, Plucky Puffin (nome in codice dell’aggiornamento) abiliterà il supporto NVIDIA Dynamic Boost per impostazione predefinita quando si utilizza il supporto driver in pacchetto su laptop abilitati. NVIDIA Dynamic Boost è una funzione per GPU nei laptop che, quando la scheda grafica è molto utilizzata, riduce la velocità del processore (CPU) per trasferire più energia alla GPU, migliorando così le prestazioni grafiche. Il sistema NVIDIA Dynamic Boost gestisce la distribuzione dell’energia tra CPU e GPU grazie al daemon nvidia-powerd. Questa tecnologia ottimizza le prestazioni dei laptop moderni con GPU NVIDIA dedicate, migliorando sia i carichi di lavoro che richiedono più potenza alla GPU sia quelli che sfruttano maggiormente la CPU. Dynamic Boost entra in funzione solo quando il laptop è collegato alla corrente. Ciò permette un migliore equilibrio tra consumo energetico e prestazioni.

Ubuntu 25.04: su vecchi dispositivi il daemon si arresterà automaticamente

Ubuntu, fino ad ora, non ha incluso il file di servizio per nvidia-powerd nei suoi driver NVIDIA. Tuttavia, con un’eccezione alla fase di blocco delle nuove funzionalità, il pacchetto dei driver NVIDIA di Ubuntu ora ha ricevuto l’approvazione per includere questo file e attivarlo di default su Ubuntu 25.04. Questa scelta non crea problemi, perché sui laptop più vecchi, sui desktop e su configurazioni non supportate, il daemon smetterà di funzionare automaticamente senza causare errori. La scorsa settimana il progetto ha concesso un’eccezione al blocco delle nuove funzionalità per attivare NVIDIA Dynamic Boost di default nella prossima versione Ubuntu 25.04. Chi desidera approfondire il funzionamento di NVIDIA Dynamic Boost su Linux può consultare la documentazione ufficiale dei driver NVIDIA, pubblicato sul sito del progetto. Come accennato, mancano poche settimane al rilascio ufficiale del nuovo aggiornamento. È probabile che prima del 17 aprile, il progetto annunci altre interessanti funzionalità.