Ubuntu 25.04 "Plucky Puffin": rilascio previsto il 17 aprile 2025

La prossima importante versione del sistema di Canonical, Ubuntu 25.04 “Plucky Puffin“, ha ora un programma e una data di rilascio stabiliti. Tale distribuzione sarà infatti disponibile dal 17 aprile 2025. Ubuntu 25.04 “Plucky Puffin” sarà la 42esima release di Ubuntu di Canonical e sarà una release provvisoria. Questa sarà supportata con aggiornamenti software e di sicurezza solo per nove mesi, fino a gennaio 2026. Si tratta di una release per gli utenti Ubuntu all’avanguardia che sono disposti a barattare la stabilità di Ubuntu LTS con le ultime tecnologie. Paride Legovini dell’Ubuntu Release Team ha annunciato che il ciclo di sviluppo di sei mesi di Plucky Puffin è ufficialmente aperto. Tuttavia, la toolchain è stata caricata all’inizio di questo mese, il 17 ottobre.

Ubuntu 25.04: la roadmap per il rilascio di Plucky Puffin

Secondo il programma di rilascio, Ubuntu 25.04 sarà disponibile per il beta testing pubblico il 27 marzo 2025, mentre la versione finale arriverà il 17 aprile 2025. Altre date interessanti nel programma di rilascio di Plucky Puffin includono due settimane di test di Ubuntu opzionali, rispettivamente il 19 dicembre 2024 e il 27 febbraio 2025. La fase Feature Freeze è fissata per il 20 febbraio 2025, mentre le fasi Kernel Freeze e Final Freeze sono fissate rispettivamente per il 3 e il 10 aprile. Vale anche la pena notare che Plucky Puffin sarà compilato con -O3 per sistemi AMD64. Si prevede che Ubuntu 25.04 verrà distribuito con il prossimo ambiente desktop GNOME 48, che vedrà la luce il 19 marzo 2025. Inoltre, tale distribuzione dovrebbe essere basata sulla serie di kernel Linux 6.14, che dovrebbe arrivare a fine marzo 2025.

Ubuntu 25.04 verrà distribuito anche con Python 3.13 e LLVM 20 di default, GNU Binutils 2.44 e altre tecnologie GNU/Linux all’avanguardia. Fino ad allora, non rimane altro che le ISO di build giornaliere di Plucky Puffin appaiano sui server ufficiali.