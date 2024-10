Ubuntu 25.04: svelato il nome ufficiale della distribuzione Linux

Nelle scorse ore Canonical ha annunciato su X (ex Twitter) il nome della sua prossima release di Ubuntu, ovvero Plucky Puffin. Si tratta del secondo nome in codice ‘P‘ nei 20 anni di storia di Ubuntu. Prima di esso vi era soltanto Ubuntu 12.04 LTS ‘Precise Pangolin‘. Inoltre, anche in questo caso verrà mantenuta la tradizione dei nomi di animali allitterativi. Il nome in codice per Ubuntu 25.04 si unisce infatti alle fila di versioni passate come Groovy Gorilla e Jammy Jellyfish. Ad oggi non sono stati ancora condivisi dettagli specifici riguardo alle funzionalità o ai miglioramenti che porterà Plucky Puffin. Tuttavia, il solo nome è sufficiente a generare fermento tra gli appassionati di Linux.

Ubuntu 25.04: cosa significa il nuovo nome

Per quanto riguarda il nome del nuovo Ubuntu 25.04, “Plucky” è un aggettivo spesso usato per riferirsi a qualcuno/qualcosa che mostra coraggio, determinazione o sicurezza di fronte a sfide o ostacoli. In alcuni contesti è anche sinonimo di “Gutsy”, l’aggettivo usato nel nome in codice di Ubuntu 7.10 (e la mia prima release di Ubuntu). “Puffin” è invece il nome inglese per il “pulcinella di mare“, un uccello marino caratterizzato da un aspetto buffo e colorato. Con ogni release, Canonical si impegna a rendere Ubuntu più accessibile e potente sia per gli utenti occasionali che per gli ambienti aziendali. Tuttavia, sarà interessante vedere se Plucky Puffin offrirà nuovi sviluppi importanti o se migliorerà semplicemente le funzionalità esistenti. La community di Linux seguirà senza dubbio da vicino eventuali segnali di innovazione.

Sebbene gli aggiornamenti di Ubuntu siano sempre un argomento caldo, una domanda che rimane è se questi miglioramenti incrementali cambieranno davvero l’esperienza utente. Il nuovo aggiornamento è atteso per l’anno prossimo. Ancora non è stata rilasciata una data ufficiale, ma gli appassionati della distribuzione seguiranno con interesse ogni nuova comunicazione da parte di Canonical.