Ubuntu 25.10 raggiunge il fine supporto: cosa fare prima del 9 luglio

Chi utilizza Ubuntu 25.10 dovrebbe prepararsi a effettuare un aggiornamento il prima possibile. La distribuzione Linux di Canonical raggiungerà infatti la fine del ciclo di supporto (End of Life, EOL) il 9 luglio 2026, data dopo la quale non riceverà più aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug o patch ufficiali.

La notizia riguarda soprattutto gli utenti che hanno scelto una versione non LTS (Long Term Support), pensata per offrire le novità più recenti ma con un periodo di supporto decisamente più breve rispetto alle edizioni LTS. Continuare a utilizzare Ubuntu 25.10 dopo la scadenza non significa che il sistema smetterà di funzionare, ma espone il PC a vulnerabilità che non verranno più corrette.

Per questo motivo Canonical invita gli utenti a passare a una versione ancora supportata. La scelta più consigliata è Ubuntu 26.04 LTS, che garantisce aggiornamenti per diversi anni ed è destinata a chi cerca stabilità, affidabilità e manutenzione a lungo termine. Chi preferisce invece rimanere sulle release semestrali può valutare il passaggio alla versione più recente disponibile.

L’aggiornamento rappresenta anche un’occasione per ottenere le ultime migliorie introdotte nella distribuzione. Oltre alle consuete correzioni di sicurezza, le versioni più recenti includono un kernel Linux aggiornato, driver migliorati, un ambiente desktop GNOME più moderno e ottimizzazioni che possono tradursi in prestazioni superiori e una migliore compatibilità con l’hardware di nuova generazione.

Prima di procedere è comunque consigliabile effettuare un backup dei dati più importanti. Sebbene il processo di aggiornamento sia generalmente semplice e affidabile, una copia di sicurezza permette di affrontare qualsiasi imprevisto senza rischiare la perdita di documenti o file personali.

Per gli utenti domestici il passaggio richiede solo pochi minuti e può essere avviato direttamente dagli strumenti di aggiornamento integrati nel sistema. Diverso il discorso per aziende e amministratori IT, che dovrebbero pianificare l’upgrade con attenzione per verificare la compatibilità di software e configurazioni specifiche.

In definitiva, la fine del supporto di Ubuntu 25.10 non è un evento inatteso, ma rappresenta un promemoria importante: utilizzare una versione ancora supportata è fondamentale per mantenere il computer sicuro, stabile e aggiornato. Chi utilizza questa release farebbe quindi bene a pianificare il passaggio a una versione più recente entro il 9 luglio, evitando così di rimanere con un sistema privo delle future patch di sicurezza.