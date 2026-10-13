Ubuntu 27.04 si chiamerà Tenacious T-Rex: ecco il nome scelto

Canonical ha svelato il nome in codice della prossima versione di Ubuntu, la distribuzione Linux che continua a rappresentare un riferimento per utenti desktop, sviluppatori e amministratori di sistema. Ubuntu 27.04 sarà identificata come Tenacious T-Rex, una denominazione che introduce una mascotte insolita rispetto agli animali tradizionalmente scelti dal progetto.

L’annuncio anticipa una nuova fase dello sviluppo, ma non coincide con la presentazione delle funzionalità definitive del sistema operativo. Per il momento, infatti, l’attenzione si concentra sull’identità della release e sulle prime indicazioni relative al suo possibile contenuto. Il quadro tecnico diventerà più chiaro con l’avanzamento dei lavori e la pubblicazione delle informazioni ufficiali da parte del team di sviluppo.

Tenacious T-Rex, il significato del nome scelto da Canonical

Il nome unisce l’aggettivo inglese Tenacious, traducibile con tenace o perseverante, al riferimento al Tyrannosaurus rex, uno dei dinosauri più conosciuti. La scelta mantiene la tradizione di Ubuntu di associare a ogni versione un nome composto da un aggettivo e da un animale, seguendo una progressione alfabetica.

La mascotte rappresenta una novità nell’identità visiva della distribuzione: il progetto non aveva ancora utilizzato un dinosauro come simbolo ufficiale di una release. Il riferimento preistorico dovrebbe trovare spazio nelle illustrazioni e nei materiali promozionali, offrendo un’immagine più grintosa rispetto a quella evocata da molte delle mascotte precedenti.

Anche l’aggettivo ha una funzione pratica, oltre al valore comunicativo. Il nome in codice viene utilizzato per identificare i repository software associati alla distribuzione, distinguendo i pacchetti destinati a questa versione da quelli delle altre release. Il termine tenacious assume quindi un ruolo concreto nell’organizzazione dell’ambiente di sviluppo, mentre il dinosauro contribuisce a rendere immediatamente riconoscibile la nuova edizione.

Le novità attese per Ubuntu 27.04

Sul fronte delle funzionalità, è ancora presto per tracciare un quadro completo.

Tra gli elementi attesi figurano un kernel Linux aggiornato e GNOME 52, l’ambiente desktop che dovrebbe costituire la base dell’esperienza grafica. È inoltre in valutazione un server per la sincronizzazione dell’orologio scritto in Rust, la cui integrazione dipenderà dall’avanzamento del lavoro durante lo sviluppo.

Ubuntu 27.04 sarà una release intermedia, pensata per offrire tecnologie recenti a chi desidera seguire da vicino l’evoluzione della distribuzione. Questo tipo di versione può risultare interessante per gli utenti esperti che vogliono sperimentare cambiamenti software prima del loro eventuale arrivo nelle edizioni con supporto prolungato.

La pubblicazione è prevista per il 22 aprile 2027, secondo il calendario riportato dalle fonti dedicate alla distribuzione. La finestra di supporto prevista per questa categoria di release è più breve rispetto a quella delle edizioni LTS, un aspetto da considerare prima di adottarla su macchine utilizzate per attività lavorative continuative.

La scelta della mascotte è soltanto il primo elemento riconoscibile della nuova edizione. Il vero interesse emergerà dalla capacità di Canonical di trasformare il ciclo di sviluppo in miglioramenti tangibili per gli utenti, mantenendo un equilibrio tra innovazione, affidabilità e compatibilità con gli strumenti già utilizzati nell’ecosistema Linux. Fino alla pubblicazione delle note ufficiali, le caratteristiche tecniche annunciate o ipotizzate vanno considerate preliminari, non una descrizione definitiva del sistema.