Ubuntu 26.04 LTS: patch di sicurezza per 10 anni con Ubuntu Pro durante l'installazione

Canonical introduce un nuovo tassello nella gestione dei sistemi Ubuntu orientati alla sicurezza: un assistente di configurazione iniziale per Ubuntu Pro. Lanciato come evoluzione delle tradizionali sottoscrizioni Ubuntu Advantage, Ubuntu Pro offre già accesso esteso agli aggiornamenti di sicurezza (10 anni) per i pacchetti Universe e Main: il nuovo strumento punta a rendere immediata l’attivazione, anche per chi non ha familiarità con i meccanismi di sottoscrizione. Ed è completamente gratuito per chi installa Ubuntu a titolo personale, quindi per finalità non commerciali.

Di base, infatti, le versioni LTS (Long-Term Support) di Ubuntu assicurano 5 anni di aggiornamenti: il programma Ubuntu Pro consente di ampliare la ricezione degli aggiornamenti correttivi per un periodo di tempo doppio. Il nuovo initial setup tool interviene proprio su questo punto: integra l’attivazione di Ubuntu Pro direttamente nella prima configurazione della macchina e indica che per un ampio ventaglio di pacchetti, si riceveranno aggiornamenti fino al 2034.

Ubuntu Pro: integrazione nel flusso di prima configurazione

Nel caso degli ambienti Ubuntu desktop, la fase iniziale della configurazione è gestita dal componente gnome-initial-setup ; nei sistemi server o cloud, l’equivalente è spesso automatizzato tramite cloud-init . Canonical ha esteso questa logica introducendo un modulo dedicato a Ubuntu Pro che consente di collegare il sistema a una sottoscrizione senza uscire dalla procedura guidata presentata all’inizio.

Dal punto di vista tecnico, l’assistente per l’installazione e la configurazione della distribuzione Canonical sfrutta le API del servizio Ubuntu Pro per autenticare l’utente e associare il sistema tramite un token.

Il processo avviene automaticamente in background tramite il pro-client di Ubuntu, uno strumento integrato che attiva e gestisce i servizi di sicurezza avanzati, tra cui ESM Apps (aggiornamenti di sicurezza estesi per le applicazioni) ed ESM Infra (aggiornamenti di sicurezza estesi per i componenti di base del sistema).

La configurazione automatica può inoltre abilitare Livepatch, una tecnologia che applica aggiornamenti critici al kernel Linux senza richiedere il riavvio del sistema, riducendo così le interruzioni operative.

Meccanismo di autenticazione e associazione

Uno degli aspetti più delicati riguarda la gestione delle credenziali. L’assistente permette di autenticarsi tramite account Ubuntu One oppure di inserire direttamente un token di attivazione. In entrambi i casi, il sistema utilizza una chiamata HTTPS verso i server Canonical per ottenere le informazioni di subscription e configurare i servizi locali.

Il token è salvato in modo sicuro all’interno del sistema e associato al file di configurazione del client Pro.

L’attivazione comporta la modifica delle sorgenti APT: vengono aggiunti i repository protetti che distribuiscono gli aggiornamenti di sicurezza estesi. In pratica, pacchetti normalmente non coperti dopo la fine del supporto standard ricevono patch critiche anche oltre i 5 anni previsti per le versioni LTS.

Compatibilità e scenari di utilizzo

Il nuovo tool è progettato per funzionare con le versioni recenti di Ubuntu, in particolare dalla 24.04 LTS in avanti. Nei sistemi desktop, come evidenziato in precedenza, l’integrazione è visibile come un passaggio aggiuntivo nel wizard grafico; nei server, può essere richiamata tramite script o integrata nei template cloud.

Negli ambienti enterprise, l’attivazione di Ubuntu Pro può essere incorporata nei processi di provisioning, evitando configurazioni successive. Nei contesti domestici o small business, invece, semplifica l’accesso a funzionalità avanzate che spesso restavano inutilizzate per complessità operativa.

Un limite del nuovo approccio riguarda la dipendenza dalla connettività durante il setup: senza accesso a Internet, l’attivazione non può essere completata e richiede un intervento successivo. Inoltre, l’integrazione con ambienti altamente personalizzati potrebbe richiedere adattamenti, soprattutto quando si utilizzano immagini minimali o sistemi embedded.