Ubuntu Touch aggiornato: corretti problemi di sicurezza e VoLTE

UBports ha pubblicato Ubuntu Touch 24.04-2.2 e Ubuntu Touch 24.04-1.6, due aggiornamenti di manutenzione destinati alle rispettive serie del sistema operativo mobile basato su Ubuntu.

Le release arrivano fuori dal normale ciclo di aggiornamento per rispondere a un problema di sicurezza che coinvolge i certificati digitali di eMudhra. Come spiegato nel comunicato ufficiale, gli sviluppatori hanno integrato modifiche provenienti da Ubuntu e introdotto ulteriori protezioni per impedire l’utilizzo delle catene di certificati riconducibili alle autorità compromesse.

Gli interventi riguardano anche l’affidabilità del sistema e alcuni componenti utilizzati quotidianamente. La distribuzione delle nuove versioni avverrà progressivamente sui dispositivi supportati, mentre il gruppo di sviluppo continuerà a raccogliere segnalazioni per individuare eventuali regressioni. Linuxiac sottolinea che l’obiettivo principale non consiste nell’introdurre nuove funzionalità, ma nel correggere problemi che possono incidere sulla sicurezza e sull’esperienza d’uso.

Morph Browser e VoLTE, le altre modifiche introdotte

Tra gli interventi più rilevanti figura la correzione di un problema legato ad AppArmor che poteva impedire l’avvio di Morph Browser dopo determinati aggiornamenti del sistema. AppArmor è il meccanismo di sicurezza di Linux che limita le risorse accessibili alle applicazioni attraverso profili specifici. La sua corretta gestione è importante per mantenere separati i privilegi dei programmi ed evitare comportamenti imprevisti.

Ubuntu Touch 24.04-2.2 introduce inoltre modifiche preparatorie allo stack VoLTE, la tecnologia che permette di effettuare chiamate vocali attraverso reti mobili 4G. Il lavoro comprende il supporto all’interfaccia AIDL IImsRadio e correzioni relative alla gestione delle funzioni radio Qualcomm. Non si tratta, tuttavia, dell’attivazione immediata delle chiamate VoLTE su tutti i telefoni: gli interventi preparano il terreno per ampliare il supporto sui dispositivi compatibili.

Gli sviluppatori hanno migliorato anche la gestione della cache di AppArmor, che viene eliminata quando si cambia canale di aggiornamento oppure si torna a una build precedente. Questa modifica serve a evitare che profili di sicurezza non più aggiornati interferiscano con il funzionamento del sistema.

Rimane un problema noto nell’applicazione Gallery 3.2.0, presente in entrambe le release: gli album fotografici non si aprono correttamente. UBports ha deciso di procedere con la distribuzione degli aggiornamenti, prevedendo di rendere disponibile una correzione separata tramite OpenStore. Chi trova disponibile Gallery 3.2.1 o una versione successiva dovrebbe installarla prima di aggiornare il sistema.

Gli utenti possono verificare la disponibilità delle nuove release entrando in Impostazioni di sistema e poi Aggiornamenti. I dispositivi aggiornati alla serie 24.04-1.x devono passare attraverso Ubuntu Touch 24.04-1.6 prima di raggiungere la serie più recente. Le istruzioni complete e il registro delle modifiche sono disponibili nell’annuncio ufficiale di UBports.