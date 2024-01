Ubuntu Touch OTA-4 disponibile per utenti con smartphone Linux

La Fondazione UBports ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Ubuntu Touch OTA-4 come l’ultima versione stabile di questo sistema operativo mobile per smartphone e tablet basato su Ubuntu. Ubuntu Touch OTA-4 arriva due mesi e mezzo dopo Ubuntu Touch OTA-3 come quarto aggiornamento stabile basato sulla serie di sistemi operativi Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). Per aggiornare il dispositivo basta accedere alla scheda Impostazioni di sistema e poi toccare Aggiornamenti. Le funzionalità principali includono la possibilità di nascondere il contenuto delle notifiche mentre il dispositivo è bloccato, la stima del tempo di ricarica nella schermata di blocco e la possibilità di assegnare una suoneria a un contatto specifico. Inoltre, l’aggiornamento Ubuntu introduce un nuovo interruttore in Sfondo e aspetto (Impostazioni di sistema) per cambiare il tema senza utilizzare un’app aggiuntiva. Tuttavia, affinché la modifica abbia effetto, è necessario riavviare le app.

Ubuntu Touch OTA-4: le altre novità dell’aggiornamento

Questo aggiornamento offre la possibilità per le app di usare modelli di vibrazione personalizzati. Inoltre, migliora l’affidabilità degli auricolari Bluetooth per le chiamate vocali, il supporto della fotocamera per gli utenti Waydroid e aggiorna l’app del lettore di codici a barre non mostra più l’avviso “Spazio di archiviazione insufficiente”. Ubuntu Touch OTA-4 risolve anche il problema “Accedi con Google” per alcuni siti web e migliora la connettività dei dati mobili per essere riattivata immediatamente dopo aver terminato una chiamata telefonica. L’app Impostazioni di sistema ha ricevuto ulteriori miglioramenti per il layout a più schede. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di eliminare immagini di sfondo personalizzate e di regolare la sensibilità dei gesti dei bordi in Lomiri.

Ultimo ma non meno importante, con l’aggiornamento del software Ubuntu Touch OTA-4, gli utenti potranno finalmente utilizzare il pulsante fisico della fotocamera sui propri dispositivi per scattare una foto. Inoltre, gli sviluppatori di applicazioni ora vedranno una conferma quando collegano il proprio dispositivo a un nuovo computer. In questa versione sono incluse anche varie correzioni di sicurezza e bug. Ubuntu Touch OTA-4 è ora disponibile su tutti i dispositivi supportati, inclusi OnePlus 5, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 6T, Asus Zenfone Max Pro M1, Pro1-X, Fairphone 3, Fairphone 3+, Fairphone 4, Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, JingPad A1, PinePhone, PinePhone Pro, PineTab, PineTab2, Sony Xperia X, Vollaphone, Vollaphone X, Vollaphone 22, Vollaphone X23, Xiaomi Poco M2 Pro, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max e Redmi Note 9S.