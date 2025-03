Una o tredici lingue? Imparale con Babbel: 60% di sconto per il piano a vita

Vuoi imparare una nuova lingua? Questo è il momento giusto per iniziare. Avrai sicuramente già sentito parlare di Babbel, l’app che ti permette di imparare le lingue dove vuoi e quando vuoi: ora ha lanciato un’offerta che ti permette di ottenere il 60% di sconto sul piano a vita Babbel Lifetime. Un unico pagamento di 239 euro, senza abbonamenti o costi extra, anziché 599 euro come da listino, e potrai accedere a tutti i corsi per tutta la vita.

Un’esperienza personalizzata con Babbel

Grazie al Metodo Babbel, sviluppato da un team di oltre 150 esperti in didattica, potrai imparare in modo efficace e naturale. Con lezioni brevi e mirate, giochi interattivi, podcast e storie coinvolgenti, Babbel ti permette di acquisire rapidamente la sicurezza necessaria per comunicare in una nuova lingua.

Secondo studi condotti, il 92% degli utenti ha migliorato le proprie competenze linguistiche in soli due mesi. Con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti, Babbel è la scelta giusta per chiunque voglia imparare una nuova lingua, sia per viaggiare, lavorare o semplicemente per passione.

Con Babbel Lifetime avrai accesso illimitato a 13 lingue: inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, russo, turco, norvegese, olandese, indonesiano, polacco e danese.

Puoi imparare ovunque e in qualsiasi momento grazie alle app per dispositivi mobili e alla versione web. Inoltre, gli aggiornamenti e le nuove funzionalità sono sempre inclusi, senza costi aggiuntivi.

Non sei sicuro che Babbel sia la soluzione giusta per te? Nessun problema! Puoi provare il servizio senza rischi grazie alla garanzia di rimborso di 20 giorni. Se non sei soddisfatto, puoi ottenere un rimborso completo, senza domande.

È un’opportunità unica per imparare una, o tredici, nuove lingue a un prezzo davvero imbattibile. Hai ancora pochi giorni per approfittare del 60% di sconto su Babbel Lifetime e accedere per sempre, senza quindi alcun abbonamento, a tutti i corsi di lingue, pagando solamente 239 euro una tantum.