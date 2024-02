Una splendida funzione di Google Chrome desktop arriva su Android

Con grande attenzione Google sta migliorando le sue applicazioni e anche la sua piattaforma Android. Oltre alle tante nuove aggiunte che sono arrivate con gli ultimi aggiornamenti, sembra che qualcosa stia per riguardare molto da vicino il celebre browser Google Chrome.

Tutti gli utenti che amano l’organizzazione delle schede aperte proprio all’interno di Chrome per Android potranno ben presto beneficiare di qualcosa di nuovo. Il browser usato sui computer contente infatti una feature unica per gestire le schede aperte, cosa che sta per essere estesa anche alla versione mobile.

Google Chrome, la gestione delle schede riservata all’app desktop arriva su Android

Stando a quanto riportato da un recente aggiornamento della versione sperimentale 124 di Chrome Canary, sta per arrivare una nuova possibilità. Gli utenti sanno che è possibile creare gruppi di schede anche avendo solo ed unicamente una scheda da cui cominciare. Questa funzionalità vale per l’app desktop ma ben presto non sarà più un’esclusiva.

Questa feature sta per arrivare sui dispositivi Android. In realtà già durante il mese di gennaio, all’interno di una versione beta del celebre browser Internet, era comparsa una traccia di questa funzione. All’epoca però era disattivata, per cui nessuno poteva utilizzarla. In quest’ultima versione di Chrome Canary per Android invece ecco che la funzionalità sembra essere perfettamente arruolabile. Tutto ciò che gli utenti devono fare è abilitare la spunta alla voce “#android-tab-group-stable-ids“.

Tutto funzionerà semplicemente toccando il menu a tre puntini scegliendo la voce “Seleziona schede”. Dopo aver selezionato le schede che si desidera raggruppare, bisognerà scegliere la voce “Raggruppa schede“. Da quel momento si potrà scegliere un nome per quel gruppo di schede e si potranno anche riorganizzare utilizzando diverse funzionalità interessanti.

Quella che fino a poche settimane fa era solo una voce dunque, si sta tramutando pian piano in realtà per la gioia di chi ama smanettare con Google Chrome per Android.