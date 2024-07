Un'app IA farà leggere i tuoi PDF ad attori leggendari di Hollywood

Gli sviluppatori di ElevanLabs hanno rilasciato un aggiornamento molto interessante per quanto riguarda l’app Reader basata sull’Intelligenza Artificiale.

Con questo upgrade, infatti, l’app sarà in grado di leggere a voce i PDF utilizzando la voce di quattro tra le star di Hollywood più famose di sempre, ovvero Burt Reynolds, Judy Garland, James Dean e Sir Laurence Olivier. L’aggiornamento, denominato Iconic Voices Collection, è frutto di una collaborazione con gli eredi degli attori, garantendo che le voci risultassero quanto più possibile verosimili.

A commentare il lavoro degli sviluppatori è stata, attraverso il blog di ElvenLabs, Liza Minnelli (figlia di Judy Garland). Per l’attrice è stato emozionante riascoltare la voce della madre ed è felice che anche milioni di persone che la amano possano ascoltarla nuovamente.

Introducing ElevenLabs Iconic Voices.

Listen to your favorite books and articles voiced by Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds and Sir Laurence Olivier on our Reader App.

The app is completely free to download and use. Get it here: https://t.co/uooD5LVm6i pic.twitter.com/US5vIJ22AB

— ElevenLabs (@elevenlabsio) July 2, 2024