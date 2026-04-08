Google: aggiornamento PC gratis per 500 milioni di utenti Windows 10

La fine del supporto per Windows 10, fissata da Microsoft per ottobre 2025 con estensione gratuita per gli ambienti non commerciali fino a ottobre 2026 grazie al programma ESU (a pagamento, al massimo fino a ottobre 2028), ha aperto una questione concreta: centinaia di milioni di PC ancora perfettamente funzionanti non possono accedere a Windows 11 in forza dei requisiti hardware imposti dall’azienda di Redmond. Il requisito del TPM 2.0, insieme a CPU, RAM e Secure Boot, ha escluso una fetta enorme di macchine distribuite tra il 2015 e il 2019. Stime recenti indicano circa 500 milioni di dispositivi in questa condizione, una massa critica che ha attirato l’attenzione di altri attori del settore.

In questo scenario si inserisce Google, che propone una via alternativa: trasformare questi PC in sistemi aggiornati senza costi, utilizzando ChromeOS Flex. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma della migrazione a un altro sistema operativo, con tutta una serie di implicazioni tecniche che meritano un’analisi approfondita.

La posizione di Google: ChromeOS Flex come alternativa ai dispositivi che per Microsoft non hanno futuro

Invece di sostituire hardware ancora funzionante, Google suggerisce di estenderne il ciclo di vita con un sistema operativo leggero ed efficiente. L’azienda sintetizza così la strategia: “potete trasformare il vostro vecchio laptop non più supportato da Windows 11 in una macchina veloce, sicura e sostenibile, a costo zero“.

L’offerta è presentata come un aggiornamento a costo zero: “ravviva i dispositivi che possiedi gratis con un sistema operativo moderno, cloud-based che è sicuro e facile da gestire“. E continua: “da oggi è disponibile il nuovo ChromeOS Flex USB Kit“, spiegando che la collaborazione con Back Market “rende ancora più semplice l’installazione del sistema operativo per modernizzare PC e Mac“.

Per Google, infine, “la decisione di Microsoft di terminare il supporto a Windows 10 lo scorso ottobre ha lasciato molte persone di fronte a una scelta difficile: spendere centinaia di euro per un nuovo dispositivo oppure continuare a usare uno vecchio e non sicuro“.

ChromeOS Flex: architettura e funzionamento

ChromeOS Flex nasce come evoluzione del progetto Neverware CloudReady, acquisito da Google nel 2020. Il sistema mantiene la base Chromium OS (con pacchetti di provenienza Gentoo Linux e prima ancora Ubuntu) ma introduce un’integrazione più stretta con i servizi Google e con la gestione centralizzata tramite console amministrative.

L’installazione di ChromeOS Flex avviene tramite un supporto USB avviabile: l’utente scarica l’immagine ufficiale e utilizza il tool di creazione per preparare il dispositivo.

Il boot può avvenire in modalità live oppure con installazione completa, che sostituisce il sistema esistente. Il requisiti minimi sono abbordabili: CPU x86 a 64 bit, 4 GB di RAM e almeno 16 GB di storage.

Dal punto di vista tecnico, ChromeOS Flex adotta un filesystem in sola lettura (read-only) per la partizione di sistema, cioè una sezione del disco che non può essere modificata direttamente dai programmi o dall’utente.

Gli aggiornamenti sono gestiti con un sistema “A/B”, che mantiene due copie del sistema: una attiva e una di riserva. Quando arriva un update, viene installato sulla copia inattiva e, solo se tutto funziona correttamente, questa diventa quella principale; in caso di problemi, il sistema può tornare automaticamente alla versione precedente (rollback).

Il kernel Linux è aggiornato direttamente da Google, con patch di sicurezza distribuite in modo continuo per correggere vulnerabilità e migliorare la protezione del sistema.

Il nodo hardware: perché molti PC restano fuori da Windows 11

Il requisito del chip TPM 2.0 rappresenta il principale ostacolo. Il chip TPM gestisce operazioni crittografiche, protezione delle chiavi e supporto a funzionalità come BitLocker e Secure Boot. Molti sistemi precedenti al 2018 integrano TPM 1.2 o non lo includono affatto.

Microsoft ha inoltre imposto una lista di CPU supportate, escludendo processori Intel di settima generazione e AMD precedenti a Zen 2. Il risultato è una forte frammentazione: macchine con 8 o 16 GB di RAM e SSD veloci restano tecnicamente valide ma non aggiornabili ufficialmente. Anche se, cosa poco nota, l’installazione pulita di Windows 11 non controlla la CPU installata. Inoltre, esistono diversi modi per installare Windows 11 sistemi non supportati o per aggiornare a Windows 11 da Windows 10 senza perdere dati e programmi.

ChromeOS Flex aggira completamente questi vincoli: non richiede TPM 2.0 e funziona su firmware legacy o UEFI. Alcune funzioni di sicurezza più avanzate, come la verifica hardware del processo di avvio (cioè il controllo effettuato direttamente dai componenti fisici del dispositivo per assicurarsi che il sistema operativo non sia stato manomesso), sono comunque meno complete rispetto a quelle disponibili sui Chromebook certificati.

Prestazioni e limiti di ChromeOS Flex

Il sistema si distingue per un’impronta leggera. L’avvio rapido e la gestione efficiente della memoria permettono di recuperare prestazioni su hardware datato; inoltre, l’assenza di servizi legacy e la centralità del browser riducono il carico complessivo.

ChromeOS Flex, tuttavia, non supporta ufficialmente le app Android né il layer Linux completo presente sui Chromebook moderni. Ciò limita l’uso in ambienti che richiedono software specifico o applicazioni locali complesse: l’architettura del sistema privilegia infatti l’uso delle applicazioni Web e dei servizi cloud.

Dal punto di vista della sicurezza, il modello sandbox del browser Chromium, unito agli aggiornamenti automatici, offre un livello di protezione adeguato per scenari standard. Rimane però la dipendenza dall’account Google e dalla connettività di rete, elementi che incidono sull’operatività offline.

Scenari di adozione e criticità reali

La migrazione a ChromeOS Flex non è qualcosa che si può mettere in pista a cuor leggero. Ambienti che utilizzano software Windows legacy, applicazioni desktop specializzate o infrastrutture basate su Active Directory incontrano limiti evidenti. In questi casi, soluzioni come la virtualizzazione o l’accesso remoto diventano necessarie.

Per un uso domestico o attività basate essenzialmente su un browser, invece, la transizione risulta meno gravosa: navigazione, posta, documenti e servizi cloud funzionano senza particolari ostacoli.

C’è però un aspetto da non sottovalutare: l’eventuale adozione di ChromeOS Flex (non è la prima volta che Google la caldeggia) implica non soltanto una maggiore dipendenza dai servizi cloud ma soprattutto, tende a legare l’utente all’universo Google, con tutte le sue offerte e i suoi servizi.

Account Google, sincronizzazione dei dati, applicazioni Web e servizi integrati diventano elementi centrali dell’esperienza d’uso. La gestione dei dati è quindi fortemente spostata sul cloud, e in particolare su quello di Google (con tutte le implicazioni in termini di sovranità dei dati): file, impostazioni e attività vengono salvati e resi accessibili online, più che in locale. Di conseguenza, è importante valutare attentamente gli aspetti legati alla privacy, alla sicurezza delle informazioni e alla continuità operativa in caso di assenza della connessione Internet.