Utenti Samsung Magician, aggiornate subito il software: c'è una vulnerabilità in agguato

Gli SSD Samsung si collocano ai primi posti nella classifica delle migliori unità a stato solido: in termini di durabilità e prestazioni, l’intera gamma di prodotti dell’azienda sudcoreana sa farsi valere: dai più economici SATA fino agli esemplari NVMe più veloci. Il Samsung SSD 990 Pro (da non confondersi con la versione EVO) è una delle migliori opzioni per chi cerca soluzioni efficaci e affidabili per lo storage dei dati in formato M.2.

Il software Samsung Magician è un’utilità di gestione avanzata progettata per i dispositivi di storage dell’azienda asiatica. L’applicazione integra diverse funzionalità come il monitoraggio delle prestazioni dell’SSD, l’ottimizzazione delle prestazioni attraverso impostazioni come l’over provisioning (ne parliamo nell’articolo sulle tecnologie che rendono gli SSD più veloci), la possibilità di aggiornare il firmware dell’SSD, la visualizzazione delle informazioni sull’utilizzo dello spazio, l’accesso alle opzioni di crittografia per proteggere i dati sensibili e molto altro ancora.

Vulnerabilità in Samsung Magician: perché è bene aggiornare subito

Segnalata per la prima volta a fine ottobre 2023, Samsung ha appena risolto un problema nel software Magician classificato come ad alta gravità.

Facendo leva su Samsung Magician, un attaccante potrebbe acquisire privilegi più elevati rispetto a quelli assegnati al suo account Windows.

Per la maggior parte degli utenti, non c’è il rischio di una minaccia imminente ma i ricercatori di sicurezza non escludono che gli aggressori possano sfruttare la lacuna di sicurezza in Samsung Magician 8.0.0 nell’ambito di una “catena di vulnerabilità”.

Di base, infatti, il problema di sicurezza è locale e non può essere sfruttato in modalità remota. Tuttavia, se l’utente eseguisse codice malevolo sulla sua macchina, quest’ultimo potrebbe guadagnare privilegi molto più ampi proprio sfruttando la presenza di Magician.

Il consiglio per tutti gli utenti è quello di aggiornare il software Samsung quanto prima provvedendo all’installazione della versione 8.0.1 o successiva.

Il problema, inoltre, interessa solo ed esclusivamente gli utenti Windows mentre non riguarda né le installazioni di Samsung Magician su macOS né quelle lato Android.