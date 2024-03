Utenti Tidal mai così vicini a quelli Spotify con i link universali

Tidal, piattaforma dedicata allo streaming musicale, sta per introdurre una funzionalità che permetterà ai suoi utenti di interagire con altri servizi simili.

Stiamo parlando dei link universali, una funzionalità riservata all’app desktop (almeno per ora) che consentirà di condividere un brano, anche se questo sta usando un servizio di streaming diverso. Come facile intuire, il ricevente non dovrà iscriversi o scaricare l’app di Tidal, limitandosi semplicemente ad aprire il link.

I link universali, di fatto, possono rendere più fluido lo streaming musicale, eliminando buona parte delle barriere che, per esempio, gli utenti di Tidal avevano rispetto a quelli di Spotify.

Va comunque tenuto conto che, questa nuova funzionalità, non è ancora stata presentata in via ufficiale dalla piattaforma. A scoprire le intenzioni di Tidal, infatti, è stato un utente Reddit. Lo stesso, dando uno sguardo alla documentazione relativa a un aggiornamento del software desktop, ha individuato indizi alquanto chiari a riguardo.

Tidal e i link universali: ecco come funzioneranno

Secondo la ricostruzione degli utenti, la condivisione di musica attraverso i link universali dovrebbe essere alquanto semplice. Basta un clic sui tre puntini di fianco al titolo della canzone, la selezione della voce Share e conseguentemente di Copy Track Link per poi inviare il link a un amico.

All’apertura del collegamento, il ricevente verrà indirizzato verso una pagina apposita del sito di Tidal. Da qui sarà possibile selezionare quale software scegliere per riprodurre la traccia. I servizi supportati dai link universali dovrebbero essere:

Spotify ;

; Apple Music ;

; YouTube Music ;

; Amazon Music.

Questa lista, però, potrebbe non essere definitiva. Sulle note della patch sembrano infatti esserci riferimenti ad eventuali future nuove app supportate. Tra queste potrebbe facilmente figurare anche Deezer.

Va comunque tenuto conto che la riproduzione dei brani non è immediata: Tidal, infatti, avrà bisogno di qualche secondo per connettersi con le suddette app.