Valanga ChatGPT: 50 milioni di nuovi utenti settimanali in soli due mesi

OpenAI e ChatGPT, a dispetto della sempre più nutrita concorrenza, restano comunque il principale traino per l’intero settore dell’Intelligenza Artificiale.

A testimonianza di ciò vi sono diversi fattori, con gli investitori che fanno a gara per investire nella startup. Questa oltre ad aver raccolto numeri da capogiro per quanto riguarda finanziamenti, sta incrementando sempre di più il numero di utenti che si affidano al celebre chatbot.

OpenAI ha infatti di recente annunciato come, ogni settimana, oltre 250 milioni di persone si affidino a ChatGPT. Questo numero, già di per sé impressionante, dimostra una crescita enorme del bacino d’utenza. A fine agosto, la startup aveva infatti parlato di 200 milioni di utenti settimanali. Un numero già di per sé impressionante, visto che a novembre 2023 le persone che utilizzavano abitualmente ChatGPT erano 100 milioni.

La crescita inarrestabile di ChatGPT, ma occhio ad Apple Intelligence

A rendere ancora più impressionanti i numeri fatti registrare da OpenAI vi è il fatto che, sebbene ChatGPT rappresenti il “piatto forte” della compagnia, non è l’unico strumento proposto dalla stessa.

Secondo alcuni documenti interni della startup risalenti allo scorso giugno e mostrati dal New York Times, la somma totale di tutti gli strumenti IA offerti da OpenAI farebbe registrare ben 350 milioni di utenti mensili. I motivi di una crescita così repentina nell’ultimo periodo non è facile da decifrare. Secondo molti, con il ritorno degli studenti a scuola e i possibili utilizzi (o abusi) del chatbot, vi è stato un incremento considerevole nell’utenza.

Per esperti e appassionati è molto interessante anche valutare l’entrata in gioco, ormai imminente di Apple Intelligence. Riuscirà la compagnia di Cupertino a conquistare una considerevole fetta d’utenza a discapito di OpenAI o sarà relegata a un ruolo di comprimaria?