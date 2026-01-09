Vedere la Serie A costa meno: DAZN taglia i prezzi per sei mesi (nuova offerta)

La nuova offerta DAZN permette di risparmiare 15 euro al mese sul prezzo dell'abbonamento, senza vincoli.
Vedere la Serie A costa meno: DAZN taglia i prezzi per sei mesi (nuova offerta)

DAZN ha lanciato una nuova offerta proprio in concomitanza con l’imminente inizio del girone di ritorno di Serie A. Il piano Full è in sconto a 29,99 euro al mese invece di 44,99 per i prossimi 6 mesi: hai ancora tempo per qualche giorno per attivarlo, con la buona notizia che non sarai vincolato comunque al tuo abbonamento. Questo significa che potrai disdirlo quando vuoi, anche prima della scadenza dei 6 mesi legati alla promozione.

Questo significa poter guardare in pratica tutto il girone di ritorno di Serie A con un risparmio di 15 euro al mese rispetto al prezzo di listino, per non parlare di tutti gli altri contenuti che includono anche la Serie B con playoff e playout, tutta l’offerta di Eurosport (comprese le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026), il campionato spagnolo, il campionato europeo di volley, la FA Cup, il calcio portoghese, il calcio belga, una selezione di partite della NFL, tennis, ciclismo e molto altro ancora.

L’offerta è relativa al piano Full mensile quindi, come detto, non sarai vincolato a rimanere per i prossimi sei mesi, ma potrai decidere di disdire quando vuoi. La promozione è attiva ancora per qualche giorno, quindi è fondamentale attivarla adesso per assicurarti questo incredibile prezzo.

