Vendite mobile: dopo Samsung anche Xiaomi mette la freccia e sorpassa Apple

Con l’uscita dai giochi di Huawei dal mercato americano, sono rimaste solo Apple e Samsung a contendersi il primo posto nel contesto del mercato mobile mondiale.

Dopo alcuni anni in cui i due brand si sono alternati al vertice, a cavallo tra 2023 e 2024 la compagnia coreana sembra aver preso il largo, con Apple che invece si è trovata ad arrancare, tanto da doversi guardare le spalle da un altro competitor emergente.

Stiamo parlando di Xiaomi che, secondo i dati di Counterpoint Research, nel mese di agosto avrebbe per la prima volta superato per vendite il colosso di Cupertino. Il marchio cinese, di fatto, lo scorso mese ha eguagliato il proprio record di dispositivi venduti, risalente all’agosto del 2021.

“Effetto agosto” per Apple, ma con iPhone 16 cambia la musica

Al di là del discorso prettamente mobile, Xiaomi è una delle aziende tecnologiche di maggior successo di questo 2024, con una crescita annuale stimata pari al 22%. Tutto ciò, con il contemporaneo calo estivo di vendite di iPhone, ha portato al clamoroso sorpasso.

Va infatti considerato che, storicamente, agosto è un mese negativo per Apple. Con l’uscita dei nuovi modelli a settembre, in questo caso specifico iPhone 16, i clienti restano in attesa, snobbando la generazione precedente. Il netto decremento di vendite, abbinate alla sostanziale stabilità di Xiaomi, ha dunque portato a un sorpasso.

Un risultato che premia il cambio di direzione del produttore asiatico che, dopo qualche incertezza elativa al 2022 e al 2023, sembra aver ripreso slancio ottenendo numeri importanti in un settore dove la concorrenza non manca di certo.

Nonostante tutto, il sorpasso è da considerarsi temporaneo. Con il già citato iPhone 16 è infatti scontato che Apple riconquisti non solo la seconda posizione, ma torni anche a duellare con quello Samsung per riconquistare la vetta.