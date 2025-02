Very Mobile: l'offerta da 150 Giga in 5G a 5,99€ al mese ha i giorni contati

Fino al 13 febbraio è possibile richiedere la portabilità del proprio numero scegliendo l’offerta da 5,99 euro al mese per sempre di Very Mobile, con 150 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati, oltre a due mesi in omaggio. La promozione è valida per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Tiscali e altri operatori.

L’offerta Very Mobile da 5,99 euro al mese per sempre sta per finire

La nuova promo consente ai clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali e altri operatori di passare all’offerta dell’operatore Very Mobile da 5,99 euro al mese. La tariffa è da intendersi per sempre, non vi sono cioè rimodulazioni del prezzo come avviene invece con altri operatori.

Inclusi nell’offerta 150 Giga in 5G, insieme a minuti e SMS illimitati. La navigazione in 5G è possibile esclusivamente sui dispositivi abilitati e nelle aree coperte dal 5G dell’operatore WindTre, a cui Very si appoggia.

Sono inoltre inclusi gratis anche i servizi Ti ho cercato e RingMe: il primo consente di ricevere un messaggio di notifica di chiamata quando non è possibile rispondere (o perché si è impegnati in un’altra chiamata o se si ha il telefono spento oppure irraggiungibile), il secondo invece offre l’opportunità di prenotare la richiamata verso un utente Very al momento irraggiungibile o impegnato in un’altra telefonata.

A tutto questo si aggiunge poi il servizio hotspot, anch’esso gratuito. Per la condivisione della rete dati cellulare dal proprio smartphone è sufficiente abilitare la voce Hotspot o Tethering presente nelle impostazioni di rete.

Very consente inoltre di utilizzare la propria offerta nei Paesi che appartengono all’Unione europea: per quanto riguarda la navigazione in Internet, si hanno a disposizione 7,6 Giga in roaming, mentre i minuti e gli SMS rimangono illimitati.

Tutti i dettagli dell’ultima offerta Very Mobile da 5,99 euro al mese sono disponibili accedendo al sito ufficiale tramite il box qui sotto.