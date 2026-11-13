Viaggi all'estero in programma? Le eSIM Airalo scendono del 25% per il Black Friday

Se hai organizzato un viaggio all’estero o pensi di farlo nelle prossime settimane, proprio per il Black Friday, Airalo ha lanciato la sua promozione più vantaggiosa dell’anno e offre il 25% di sconto su tutti i pacchetti inserendo il codice BLACK25 al momento dell’acquisto.

Il servizio nasce per eliminare completamente lo stress di cercare un negozio locale appena scesi dall’aereo oppure affidarsi al roaming costoso del proprio operatore quando non ti trovi nell’Unione Europea. Con Airalo puoi avere una connessione dati con una eSIM pronta per coprire più di 200 destinazioni in tutto il mondo, con la possibilità di scegliere tra piani dedicati a un singolo paese, intere regioni geografiche oppure pacchetti globali nel caso tu abbia in programma un itinerario a più tappe. Una volta individuata la meta, ti basterà selezionare il taglio di traffico più adatto alla durata del soggiorno, con opzioni anche per dati illimitati, chiamate e messaggi.

Si gestisce tutto interamente dallo smartphone in pochi minuti: basta una connessione Wi-Fi prima di partire per installare la eSIM digitale, che si attiverà automaticamente non appena il telefono aggancerà la rete del Paese di destinazione. In questo modo mantieni attivo il tuo numero principale per ricevere eventuali codici bancari o messaggi urgenti, sfruttando il piano dati Airalo per mappe, traduttori e prenotazioni senza costi di roaming imprevisti.

Attivando adesso un piano col 25% di sconto tramite il codice BLACK25 puoi partire già connesso abbattendo le spese di viaggio per la connessione. L’iniziativa è valida fino al 30 novembre.