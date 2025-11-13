Viaggi senza stress con eSIM Saily: resti connesso ovunque (e hai il 5% di sconto)

Dimentica le SIM tradizionali e le tariffe di roaming che rovinano il piacere del viaggio. Con l’eSIM di Saily, puoi restare connesso in ogni parte del mondo in modo semplice, economico e immediato, a partire da pochi euro. Che sia Dubai oppure le Maldive, la Thailandia il Giappone, Saily ha un piano per ogni tua avventura. Nuovo utente? Ottieni subito uno sconto del 5% sul tuo primo ordine.

Oltre 200 destinazioni in tasca

Non servono schede fisiche, né configurazioni complesse con Saily: basta scaricare l’app, scegliere il piano dati e installare la eSIM. Assicurati di verificare che il tuo telefono sia compatibile con la tecnologia. Il tuo piano si attiva automaticamente non appena raggiungi la destinazione o entro 30 giorni dall’acquisto.

Saily propone piani dati locali, regionali e globali: scegli la tua meta e scopri oltre 200 destinazioni, a partire da soli 2,99 dollari. Hai bisogno di più piani? Non serve installare molteplici eSIM: basta aggiungere i nuovi dati a quella già installata, e sei pronto per il tuo nuovo viaggio. Un altro vantaggio è l’avviso di utilizzo dati, che ti informa quando raggiungi l’80% dei dati inclusi.

Ricapitolando: scegli il tuo piano dati per la destinazione desiderata, scarica l’app Saily e segui la procedura guidata di installazione, goditi la connessione automatica al tuo arrivo. Grazie ai piani internazionali risparmi sui costi di roaming e navighi ad alta velocità con tariffe trasparenti e flessibili.

Con Saily eSIM, porti nel tuo smartphone oltre 200 Paesi, connessione istantanea e risparmio: scegli il tuo piano, per te un coupon sconto del 5% sul primo acquisto.