Viaggia con Saily, la eSIM che ti connette ovunque nel mondo

Quando si organizza una vacanza all’estero, fuori dall’Unione europea, alla voce dei costi bisogna aggiungere anche quelli legati al roaming. Fino a qualche tempo fa l’unica soluzione era quella di recarsi presso il negozio della propria compagnia telefonica e valutare l’acquisto di un pacchetto dati + voce (o solo dati) specifico per quella destinazione. Con l’avvento delle eSIM, invece, è tutto diverso.

Nel corso degli ultimi anni sono nati molteplici servizi eSIM che consentono di abbattere le spese del roaming quando si viaggia in nazioni come Stati Uniti e Turchia. Con il risultato, tra le altre cose, di semplificare di gran lunga il processo di attivazione dell’offerta. Oramai, infatti, si può procedere sia con l’acquisto che con l’attivazione dell’eSIM direttamente online, senza dunque più la necessità di dover uscire di casa e perdere tempo prezioso.

Uno dei servizi eSIM migliori in tal senso è quello proposto da Saily. Il motivo? Per via delle sue tariffe vantaggiose rispetto alla concorrenza, la semplicità d’uso e le funzionalità extra di sicurezza. A proposito di quest’ultimo punto, non è un caso che dietro al progetto Saily ci sia lo stesso team che ha dato alla luce NordVPN, oggi punto di riferimento nel settore VPN.

Ipotizziamo ad esempio di voler andare in Giappone per la prossima primavera. Tutto quello che dobbiamo fare è collegarci al sito ufficiale di Saily, digitare Giappone nel box Cerca destinazione e avviare la ricerca. Si aprirà una nuova pagina, con il riepilogo dei piani dati disponibili:

1 GB per 7 giorni a 3,99 dollari

3 GB per 30 giorni a 7,99 dollari

5 GB per 30 giorni a 10,99 dollari

10 GB per 30 giorni a 17,99 dollari

20 GB per 30 giorni a 24,99 dollari

Sempre restando nel campo delle ipotesi, se decidessimo di partire per 10 giorni sarebbero sufficienti anche 5 GB, quindi spenderemmo poco meno di 11 dollari per avere Internet in Giappone, con l’aggiunta poi di una navigazione completamente in anonimo, con i propri dati al sicuro.