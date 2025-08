Vibe: Trascrizione audio e video con l'AI, in locale e senza complicazioni

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il modo con cui trasformiamo contenuti audio e video in testo. Tuttavia, molte delle soluzioni esistenti si appoggiano a servizi cloud, sollevando interrogativi su privacy, costi e dipendenza dalla connettività. È qui che entra in gioco Vibe, un’applicazione open source che consente di effettuare trascrizioni audio e video completamente offline, sfruttando la potenza delle GPU moderne.

Cos’è Vibe e perché merita attenzione

Vibe (scaricabile gratis da questa pagina, cliccando su Assets) è uno strumento pensato per essere semplice da installare e usare su Windows, macOS e Linux, con supporto ottimizzato per GPU NVIDIA, AMD e Apple Silicon. Basandosi sui modelli Whisper di OpenAI, Vibe consente di trascrivere in numerose lingue direttamente dal proprio computer, senza che i dati escano mai dal dispositivo.

Al momento della stesura di questo articolo, Vibe è disponibile nella versione 3.0.5; il file di installazione per Windows pesa circa 24 MB, mentre lo spazio occupato una volta installato si aggira intorno agli 87 MB.

Installazione e primo avvio

L’installazione segue una procedura classica: si avvia l’eseguibile, si sceglie la directory di destinazione e si prosegue cliccando su “Next”. Una volta completata l’installazione, l’applicazione scaricherà automaticamente il modello Whisper Large v3, necessario per le trascrizioni.

All’avvio, l’interfaccia di Vibe si presenta chiara e intuitiva. È possibile selezionare la lingua del contenuto (compreso l’italiano) e scegliere il file audio o video da trascrivere. Con un clic su “Transcribe”, parte il processo di riconoscimento vocale.

Accuratezza e funzioni di esportazione

Durante i test, Vibe ha dimostrato un’elevata accuratezza durante le attività di trascrizione, persino con testi complessi e con lingue non latine. Gli errori riscontrati sono minimi, spesso legati a dettagli come la trascrizione di ideogrammi o nomi propri.

Il testo trascritto è mostrato nella parte inferiore dell’interfaccia. È possibile copiarlo, salvarlo o esportarlo in vari formati: TXT (testo semplice), HTML, PDF, DOCX, SRT / VTT (per sottotitoli), JSON (utilizzabile nelle applicazioni).

Questa varietà di formati rende Vibe uno strumento utile non solo per chi lavora nella produzione multimediale, ma anche per chi fa ricerca, si occupa della generazione di sottotitoli o di archivi documentali.

Impostazioni avanzate e personalizzazione dei modelli

Accedendo al menu delle Impostazioni, è possibile modificare il modello AI utilizzato per la trascrizione. Oltre al modello Large, si possono scaricare modelli alternativi come Medium, Small, o Tiny, in base alle esigenze di prestazioni e risorse hardware.

Il download dei modelli avviene tramite un’interfaccia guidata: si clicca su “Download Models” e si viene reindirizzati alla pagina di selezione, dove è sufficiente un clic su “Magic Setup” per iniziare il processo automatizzato tramite Hugging Face.

Trascrizione in tempo reale

Una delle funzionalità più interessanti di Vibe è la trascrizione in tempo reale. Cliccando sull’icona del microfono, è possibile registrare l’audio direttamente dal microfono del PC e trascriverlo all’istante. Questo è utile per interviste, appunti vocali o eventi dal vivo.

Inoltre, Vibe supporta la trascrizione di video online, grazie all’integrazione con un noto tool che semplifica la gestione dei contenuti multimediali pubblicati sulle principali piattaforme. Basta incollare l’URL del video nell’apposito campo e cliccare su “Download and transcribe”: Vibe scaricherà l’audio e lo trascriverà in locale.

Per ulteriori approfondimenti, suggeriamo di fare riferimento al sito Web del progetto Vibe.