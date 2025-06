Video AI su TikTok con le nuove funzioni di Symphony: cosa si può fare adesso

Il mondo della creatività digitale sta vivendo una trasformazione senza precedenti grazie ai nuovi strumenti di AI generativa, che possono creare quasi dal nulla testi, foto, musica e ormai anche video. In questo filone si inseriscono le ultime funzioni di TikTok Symphony, la suite di strumenti di AI generativa del colosso cinese ByteDance.

Andy Yang, Global Head of Creative and Brand Products di TikTok, ha dichiarato: “Stiamo entrando in una nuova era della creatività, dove le idee si muovono alla velocità della cultura e l’AI non sostituisce l’immaginazione, ma la accelera”. Questo lancio segna un punto di svolta per i creator, le agenzie e i brand che desiderano connettersi con il pubblico globale in modo innovativo e dinamico.

TikTok Symphony genera video da immagini e testi

La piattaforma social, particolarmente amata dalla Gen Z, introduce tre nuovi strumenti che sfruttano il potenziale dell’intelligenza artificiale: Image to Video, Text to Video e Showcase Products.

Con Image to Video, le immagini statiche possono essere trasformate in clip animate di cinque secondi, ideali per creare contenuti pubblicitari dinamici.

Text to Video, invece, permette di generare video a partire da semplici descrizioni testuali, rendendo la prototipazione delle campagne pubblicitarie più veloce ed efficiente.

Showcase Products utilizza avatar digitali per presentare prodotti in modo coinvolgente, aprendo nuove possibilità per lo storytelling visivo.

Un aspetto distintivo di questa iniziativa è l’integrazione con piattaforme esterne come Adobe Express e WPP Open, che consente ai marketer e ai creator di accedere alle funzionalità di TikTok Symphony direttamente negli ambienti di lavoro quotidiani. Questa interoperabilità è arricchita da tecnologie avanzate come il doppiaggio automatico e gli avatar digitali, che semplificano ulteriormente il processo creativo.

Sempre più AI sui social

La trasparenza e la responsabilità sono pilastri fondamentali di questo progetto. Ogni contenuto creato con questi strumenti riceverà automaticamente l’etichetta “AI-generated” e sarà sottoposto a rigorosi controlli di sicurezza prima della pubblicazione. Questo approccio garantisce un utilizzo etico e sicuro della tecnologia, rispondendo alle crescenti preoccupazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nel mondo digitale.

Il debutto globale di Image to Video, Text to Video e Showcase Products è previsto nelle prossime settimane, ed è una chiara risposta alle nuove funzioni video dell’app Meta AI.