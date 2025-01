VirtualBox 7.1.6 aggiunge il supporto per il kernel Linux 6.13

A distanza di pochi mesi dall’uscita della versione principale, è stata rilasciata VirtualBox 7.1.6, la terza release di manutenzione della serie stabile VirtualBox 7.1. Tra le caratteristiche principali di questo aggiornamento vi è il supporto iniziale per il kernel Linux 6.13 rilasciato di recente in Linux Guest Additions. Inoltre, l’update introduce il supporto migliorato per il kernel Linux 6.4 per risolvere il problema del blocco della grafica quando si usa l’adattatore VBoxVGA e le correzioni Linux 6.12 per vboxvideo.

Adesso, quando si usano gli adattatori grafici VMSVGA, gli schermi guest Linux non mostrano lo sfarfallio prodotto fino ad ora e i guest Windows 11 24H2 non generano più BSOD. Inoltre, ora incluso l’inserimento di un server proxy personalizzato nelle impostazioni di un sistema operativo guest. Altrove, gli host e i guest Linux ottengono ulteriori correzioni per gli avvisi relativi a UBSAN. Infine, il flusso di installazione del driver sugli host e ospiti Windows è stato “reimplementato”, anche se Oracle non fornisce ulteriori dettagli al riguardo.

VirtualBox 7.1.6: i miglioramenti aggiunti con il nuovo aggiornamento

VirtualBox 7.1.6 introduce anche varie piccole migliorie GUI. Queste includono ad esempio un migliore stile delle preferenze disabilitate in determinati temi Linux. È stata poi corretta la regressione nelle finestre delle preferenze quando l’editor dei filtri non è in primo piano. Non mancano poi varie migliorie ai dialoghi delle proprietà/impostazioni avanzate. È stata anche ripristinata la funzionalità per cambiare l’adattatore bridge all’avvio della macchina virtuale. Infine, il nuovo update corregge il problema con la casella di controllo per l’accelerazione 3D, che ora appare per alcuni sistemi operativi guest e ha riattivato i collegamenti per il pulsante di aiuto.

Oltre a ciò, VirtualBox 7.1.6 consente l’esportazione/importazione di VM che contengono un controller di archiviazione NVMe. Consente anche di impostare il controller grafico su “QemuRamFB” e aggiunge il supporto per il sistema operativo Windows Server 2025 e per il kernel di RHEL 6.2. Per ulteriori dettagli su questo aggiornamento è possibile fare riferimento al changelog ufficiale. Ill nuovo VirtualBox 7.1.6 offre un discreto set di correzioni e perfezionamenti. Anche se non è nulla di rivoluzionario, nel complesso questo update permette di migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano le spesso le VM.