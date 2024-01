Visori per la realtà mista Google e Samsung con il SoC Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2

Il visore Apple Vision Pro avrà subito dei concorrenti agguerriti. Qualcomm ha infatti svelato il suo nuovo SoC (System-on-a-Chip) Snapdragon XR2+ Gen 2, specificamente progettato e destinato ai visori per la realtà mista. E si sa già che gli ingegneri di Google e Samsung sono al lavoro per sviluppare dispositivi basati sul nuovo componente tecnologico.

Alcuni aspetti dello Snapdragon XR2+ Gen 2 appaiono davvero degni di nota: la frequenza operativa della GPU risulta migliorata del 15% rispetto alla generazione precedente (Snapdragon XR2 Gen 2) mentre il clock della CPU cresce del 20%. Il nuovo SoC è infatti capace di assicurare una risoluzione video 4.3K x 4.3K su entrambi gli occhi a 90 frame per secondo (fps). Snapdragon XR2 Gen 2, installato ad esempio nel visore Meta Quest 3, supportava la risoluzione 3K per singolo occhio.

Il SoC Qualcomm di nuova generazione, inoltre, supporta almeno 12 telecamere in contemporanea così da garantire esperienze di realtà mista (MR) e realtà virtuale (VR) assolutamente coinvolgenti. In un altro articolo parliamo delle differenze tra realtà aumentata, virtuale e mista.

SoC Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 alla base dei nuovi visori per la realtà mista

Avvalendosi di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, i dispositivi equipaggiati con il SoC di casa Qualcomm possono monitorare senza sforzo l’utente, i suoi movimenti e lo spazio reale circostante per consegnare nelle mani degli utenti esperienze innovative capaci di amalgamare e fondere spazi fisici e digitali.

Il vicepresidente e direttore generale del team XR presso Qualcomm, Hugo Swart, ha dichiarato che la risoluzione di 4.3K sbloccata da Snapdragon XR2+ Gen 2 porterà la produttività e l’intrattenimento a un livello superiore. Gli utenti possono così godere di dettagli visivi più chiari e nitidi, diventa possibile gestire schermi virtuali di grandi dimensioni (capaci di coprire l’intera stanza), sovrapporre oggetti a grandezza naturale e utilizzare desktop virtuali.

Sebbene sia Google che Samsung sottolineino l’importanza della collaborazione con Qualcomm, l’azienda guidata da Cristiano Amon non ha siglato alcun accordo in esclusiva con le due realtà. Infatti, a quanto sembra, Qualcomm starebbe cooperando con almeno altri cinque produttori hardware, tra cui HTC.

Al momento non abbiamo indicazioni sul design dei nuovi dispositivi Google e Samsung ma la società sudcoreana ha messo in agenda un evento di lancio nel corso della terza settimana di gennaio 2024: facile che in quell’occasione si possa sapere di più sul visore basato su Snapdragon XR2+ Gen 2.

Per accelerare l’immissione sul mercato di nuovi dispositivi da parte dei partner, Qualcomm ha anche presentato un nuovo design di riferimento sviluppato da Goertek, che include la tecnologia di tracciamento degli occhi Tobii. Questa soluzione supporta sia configurazioni a 3K che 4K per occhio.